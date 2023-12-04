Beşiktaş kazandı!

Evet Beşiktaş'ta bir devir sona erdi ve yeni bir dönem başladı. Ahmet Nur Çebi günahıyla, sevabıyla Beşiktaş başkanlığını bırakmış oldu. Günlerdir süren amansız yarış dün yapılan seçimli genel kurulla bitti ve büyük Beşiktaş camiasının yeni başkanı Hasan Arat oldu… Tebrikler. Kelimenin tam anlamıyla centilmence bir yarış oldu, her iki aday da yarışı çirkinleştirmemeye özen gösterdiler. Dün genel kurul öncesi kucaklaşmaları da ayrı bir güzellikti.

Kongre Beşiktaş adına bir gövde gösterisiydi bir bakıma… Dile kolay 11 bin 785 kişi oy kullandı. Bu kadar seçmeni olmayan ilçeler ile var… Dolayısıyla Beşiktaş camiasının ne kadar büyük olduğunu dün bir kez daha cümle alem görmüş oldu. Hasan Arat ve ekibine bütün kalbimle başarılar diliyorum. Umarım hayallerindeki kadar güzel bir Başkanlık dönemi-dönemleri yaşar Arat. Umarım tüm projelerini gerçekleştirme imkanı bulur… O takdirde kazanan Beşiktaş olacaktır. Öncelikle futbol takımının acil müdahaleye ve çok önemli transferlere ihtiyacı olduğu aşikar. Samet Aybaba direktörlüğünde, Feyyaz Uçar'ın ciddi katkılarıyla futbolda ciddi atılımlar yapılmasını bekliyoruz. Takımın durumu ortada. Dün Ankaragücü karşısında ilk yarıda sahada varlığı ile yokluğu olmayan, ikinci yarıda biraz toparlanınca en azından beraberliği kurtaran bir Beşiktaş izledik. Bu takımın her şeyden önce çok iyi bir 10 numaraya ihtiyacı var. Kanat oyuncusu da gerekir, stoper de; orası ayrı hikaye ama üç sezondur çekilen çilenin asıl sebebi 10 numara bölgesinin yeterince doldurulamaması. Başkan Arat'ın, mazbatayı aldıktan sonra hemen işe koyulacağından ve kişisel ilişkilerini de kullanıp 10 numara konusunu çözeceğine inancım tam. Diğer transferler de ardından gelecektir. Uzatmayalım, Ankara'da beraberlik vardı, İstanbul'da ise kardeşlik, dostluk ve elbette BEŞİKTAŞ KAZANDI. Türk futboluna ve büyük Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Unutmadan!.. Bu arada, Beşiktaş ne zaman zora düşse, kazanırım, kaybederim korkusu yaşamadan her zaman taşın altına elini koyup "Ben varım" diyen Serdal Adalı, iyi ki varsın.