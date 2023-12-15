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Turgay Demir

Turgay Demir

15 Aralık 2023 | Cuma

Var olun gençler!

Beşiktaş'ın eksiklerinin tamamını yazmaya kalksam yerim yetmez o nedenle "cok eksik" diyerek geciyorum. Beni ilgilendiren sahadaki eksikler değil hedefteki eksikler! Bir zamanlar, Porto, Monaco, Leipzig cehenneminden namağlup lider cıkan Beşiktaş'ta vardı, şimdi Bodo Glimt, Lugano, Brugge grubunda ancak ucuncu olabilen Beşiktaş var. Aradaki fark ne kadar buyuk ise o gunlerden, bugunlere bu kulubu yonetenler aynı buyuklukte yanlışlıklar yapmışlar demektir. Ne kadro muhendisliği doğru yapılmış, ne transferler, ne de organizasyon. Yoksa bir takım bu kadar hedef kucultmek zorunda kalmazdı. Bundan onceki Bodo ve Lugano maclarını yorumlarken, "Sahada gorduklerim futbol mantığıyla acıklanamaz" diye kalın kalın altını cizmiştim. O maclarda topa giden yok, toptan kacan coktu… Arada sac ektirip, sakatlık numarası yapanlar da varmış. Ahmet Nur Cebi doneminde Beşiktaş'ta işler sarpa sarmış vesselam. Şimdi yeni bir donem var, kadro dışı olayları takımı nasıl etkileyecek, ara transfer doneminde ne kadar yara sarılacak v.s bunlar onemli tabii. Ote yandan hem on bir başlayan, hem de sonradan oyuna giren tum genclerin gayreti, heyecanları beni 1979 oz kaynak devrimi yıllarına goturdu. Rızalar, Ziyalar, Suleymanlar, Fikretler hep o devrimin urunleriydi. Emrecanlar'ın Uzunhan'ı da, Terzi olanı da yetenekli cocuklar. Semih Kılıcsoy ayrı bir hikaye; guclu, inatcı, adam eksiltiyor… Tek eksiği son vuruştaki tercihleri. Zamanla cok daha iyi olacaktır. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu gibi gencleri izlemek de keyifliydi. Sahanın en tecrubeli iki ismi olan Steffen ve Chamberlain'in şoyle bir macta kızarmış olmaları da gercekten ilgincti.

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Etiketler :
Leipzig, Ahmet Nur Çebi, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu, Steffen, Monaco, Brugge, Beşiktaş, Porto, Chamberlain, Lugano, bodo glimt, Bodo

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