EKPSS SINAV SAATİ 2024 | Engelli KPSS (EKPSS) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? | EKPSS kaç dakika, kaç soru?

EKPSS GİRİŞ BELGESİ EKRANI | EKPSS giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından, 28 Nisan Pazar günü sınava girecek binlerce aday Engelli KPSS (EKPSS) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? EKPSS kaç dakika, kaç soru? sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte EKPSS hakkında detaylar...

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EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numarası, şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak, sınav belgesini indirebilir.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Nisan 2024 Pazar günü 81 ilde eşzamanlı olarak saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum olarak yapılacak.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

EKPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak ve testlerde toplam 60 soru bulunacak. Sınav süresi ise 60 dakika olarak verilecek.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ