CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 7. sınıf örnek sorular

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise kademelerinde yapılacak 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılım tabloları ile örnek soru kitapçıklarını erişime açtı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini alıştırmak amacıyla hazırlanan senaryolar; 7. sınıf öğrencilerinin hangi konulardan sorumlu olduğunu ve soruların zorluk derecesini gözler önüne seriyor. Özellikle çözüm videolarıyla desteklenen örnek sorular, öğrencilerin sınav formatına alışmasını sağlarken öğretmenlere de sınav hazırlığında rehberlik ediyor. Peki, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinde hangi konulardan kaç soru çıkacak? İşte MEB’in paylaştığı kritik tablo ve sınav hazırlık sürecine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 00:26
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında ilk sınav dönemi yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği konu soru dağılım tabloları ile örnek soruları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yeni ölçme sistemine uygun olarak hazırlanan bu dokümanlar, okullarda yapılacak olan birinci yazılıların hangi konu kapsamlarında ve hangi soru tipleriyle gerçekleştirileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle açık uçlu soru formatına geçiş süreciyle birlikte kritik bir önem kazanan bu tablolar, her sınıf düzeyi için farklı senaryolar sunarak eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi hedefliyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsarken; sınavların geçerliliğini ve güvenilirliğini artıracak olan kazanım odaklı yaklaşımı merkeze alıyor. İşte MEB'in paylaştığı verilerle 7. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 1. yazılı konu ve soru dağılımı...

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026

7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI TÜRKÇE SENARYOLARI

TÜRKÇE | Senaryo 1

  • T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

  • T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 2

  • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin

  • eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

  • T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 3

  • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

  • T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 4

  • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin

  • eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

  • T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. | Soru Sayısı: 1

TÜRKÇE | Senaryo 5

  • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. | Soru Sayısı: 1

  • T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

  • T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.

  • T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. | Soru Sayısı: 1

7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI MATEMATİK SENARYOLARI

MATEMATİK | Senaryo 1

  • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 2

  • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

    M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

    M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 3

  • M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. | Soru Sayısı: 2

  • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 4

  • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | Soru Sayısı: 2

  • M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 5

M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. | Soru Sayısı: 1

M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. | Soru Sayısı: 1

M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. | Soru Sayısı: 1

M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.| Soru Sayısı: 1

M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.

M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. | Soru Sayısı: 1

M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. | Soru Sayısı: 1

MATEMATİK | Senaryo 6

  • M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. | Soru Sayısı: 1

    M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

  • M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. | Soru Sayısı: 1

  • M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. | Soru Sayısı: 1

7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI FEN BİLİMLERİ SENARYOLARI

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 1

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 2

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 3

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 4

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 5

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 6

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1 1

  • FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 7

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

7. SINIF 2. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER 1. YAZILI SENARYOLARI İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ 1. YAZILI SENARYOLARI İÇİN TIKLAYIN

7. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE 1. YAZILI SENARYOLARI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü | Trump NATO'dan ayırabileceğini söyledi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için...
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodo/Glimt masalı sona erdi! Bodo/Glimt masalı sona erdi! 00:33
Tedesco: Taraftarımızın temeli buradaydı! Tedesco: Taraftarımızın temeli buradaydı! 23:44
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! 23:30
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 23:17
Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup! Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup! 22:57
Nene hat-trick’i çocuğuyla kutladı! Nene hat-trick’i çocuğuyla kutladı! 22:54
Daha Eski
Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! 22:50
Kante: Umarım ligi kazanırız Kante: Umarım ligi kazanırız 22:47
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 22:35
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 22:28
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 21:19
Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler 20:49