MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 6. sınıf örnek sorular

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 6. sınıf örnek sorular

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve lise kademelerinde yapılacak 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılım tabloları ile örnek soru kitapçıklarını erişime açtı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini alıştırmak amacıyla hazırlanan senaryolar; 6. sınıf öğrencilerinin hangi konulardan sorumlu olduğunu ve soruların zorluk derecesini gözler önüne seriyor. Özellikle çözüm videolarıyla desteklenen örnek sorular, öğrencilerin sınav formatına alışmasını sağlarken öğretmenlere de sınav hazırlığında rehberlik ediyor. Peki, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinde hangi konulardan kaç soru çıkacak? İşte MEB’in paylaştığı kritik tablo ve sınav hazırlık sürecine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 23:25
MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026 | 6. sınıf örnek sorular

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında ilk sınav dönemi yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği konu soru dağılım tabloları ile örnek soruları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yeni ölçme sistemine uygun olarak hazırlanan bu dokümanlar, okullarda yapılacak olan birinci yazılıların hangi konu kapsamlarında ve hangi soru tipleriyle gerçekleştirileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle açık uçlu soru formatına geçiş süreciyle birlikte kritik bir önem kazanan bu tablolar, her sınıf düzeyi için farklı senaryolar sunarak eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi hedefliyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsarken; sınavların geçerliliğini ve güvenilirliğini artıracak olan kazanım odaklı yaklaşımı merkeze alıyor. İşte MEB'in paylaştığı verilerle 6. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 1. yazılı konu ve soru dağılımı...

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 2026

6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI FEN BİLİMLERİ SENARYOLARI

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 1

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 2

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

MEB 2. Dönem 1. yazılı konu dağılımı 6. sınıf

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 3

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 4

  • FB.6.4.3.3. Cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini gözlem verileriyle açıklayabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 5

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 6

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1 1

  • FB.6.5.3.4. Yoğunluk ile ilgili bilimsel model oluşturabilme | Soru Sayısı: 1

FEN BİLİMLERİ | Senaryo 7

  • FB.6.5.1.1. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.2.1. Maddelerin erime, donma ve kaynama noktasını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 2

  • FB.6.5.3.1. Yoğunluğa ilişkin hesaplamalar yaparak bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.2. Deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.5.3.3. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemi hakkında bilimsel çıkarımlar yapabilme | Soru Sayısı: 1

  • FB.6.6.1.1. Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabilme | Soru Sayısı: 1

6. sınıf örnek sorular

6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SOSYAL BİLGİLER SENARYOLARI

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 1

SB.6.3.4. XI-XIII. yüzyıllar arasında meydana gelen siyasi faaliyetler ve askerî mücadelelerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkisini özetleyebilme | Soru Sayısı: 1

SB.6.4.1. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları çözümleyebilme | Soru Sayısı: 1

SB.6.4.2. Toplumsal düzenin sürdürülmesinde temel hak ve sorumlulukların önemini yorumlayabilme | Soru Sayısı: 2

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 2

SB.6.3.4. XI-XIII. yüzyıllar arasında meydana gelen siyasi faaliyetler ve askerî mücadelelerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkisini özetleyebilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.1. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.2. Toplumsal düzenin sürdürülmesinde temel hak ve sorumlulukların önemini yorumlayabilme | Soru Sayısı: 2

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 3

SB.6.3.4. XI-XIII. yüzyıllar arasında meydana gelen siyasi faaliyetler ve askerî mücadelelerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkisini özetleyebilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.1. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.2. Toplumsal düzenin sürdürülmesinde temel hak ve sorumlulukların önemini yorumlayabilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.3. Vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkilerini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 1

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 4

SB.6.3.4. XI-XIII. yüzyıllar arasında meydana gelen siyasi faaliyetler ve askerî mücadelelerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkisini özetleyebilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.1. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları çözümleyebilme | Soru Sayısı: 2

SB.6.4.2. Toplumsal düzenin sürdürülmesinde temel hak ve sorumlulukların önemini yorumlayabilme | Soru Sayısı: 3

SB.6.4.3. Vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkilerini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 1

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 5

SB.6.3.4. XI-XIII. yüzyıllar arasında meydana gelen siyasi faaliyetler ve askerî mücadelelerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkisini özetleyebilme | Soru Sayısı: 3

SB.6.4.1. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları çözümleyebilme | Soru Sayısı: 3

SB.6.4.2. Toplumsal düzenin sürdürülmesinde temel hak ve sorumlulukların önemini yorumlayabilme | Soru Sayısı: 3

SOSYAL BİLGİLER | Senaryo 6

SB.6.3.4. XI-XIII. yüzyıllar arasında meydana gelen siyasi faaliyetler ve askerî mücadelelerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına etkisini özetleyebilme | Soru Sayısı: 3

SB.6.4.1. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları çözümleyebilme | Soru Sayısı: 3

SB.6.4.2. Toplumsal düzenin sürdürülmesinde temel hak ve sorumlulukların önemini yorumlayabilme | Soru Sayısı: 3

SB.6.4.3. Vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkilerini sorgulayabilme | Soru Sayısı: 3

