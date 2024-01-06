Unutulmayacaksınız!

Bir zamanlar Muleka'yı yıllar önce keşfettiği için böbürlenen bir arkadaş vardı şimdi nerede acaba!? Onu yeri-göğe sığdıramayanlar da kayıp nedense! Kırk takımım olsa birinde oynatmam Muleka'yı… Nereye koşacağını bilmeyen, topu kontrol etmekte zorlanan bir oyuncu ve dün böyle bir oyuncuya Serdar Topraktepe yaklaşık 70 dakika tahammül etti! Bu maçın analizini falan yapmaya gerek yok, Beşiktaş savunması yol geçen hanı. Biraz akıllı bir forvet hayatı boyunca yapmadığı her şeyi Kartal'a karşı yapabilir… Tıpkı dün Da Costa'nın yaptığı gibi; hattirck, ikinci, üçüncü deplasman golleri v.s Dördüncüsü de oluyordu da direk izin vermedi… Neyse!.. Ahmet Nur Çebi, takım şampiyon olursa beni hatırlayın diyordu ya, hiç unutmayacağız merak etmesin! Bu sezonda "emeği" olan hiç kimse unutulmayacak hepsi rahat olsun. Hasan Arat da kendiyle gurur (!) duymalı, hala bu takımın başında sözleşme imzalamış bir teknik adam olmadığı için...



Beşiktaş yönetimine aday olan biri, hazır gelir ve öyle bir başlangıç yapar ki tüm camia silkelenir, kendine gelir, oyuncular yeni transfer olmuş gibi heyecanlanır… Arat'ın gelişi hiç öyle olmadı. Takımda motivasyon sıfır, oyuncuların her biri ayrı telden çalıyor. Taraftar istediğini yuhalasın ama Muleka gibi vurdumduymaz ve Aboubakar gibi paragözler hariç kimse eleştirmem bu şartlarda… Bir sezon başındaki iyi performanslarını biliyoruz. Şimdi o durumdan, bu durumlara evrilme söz konusuyla her şey gözden geçirilmeli, sadece futbolcular değil. Kasımpaşa ligin vasat takımlarından ve dün basit oynayarak Beşiktaş'ı devirdiler. İşin kötü, Fenerbahçe, Alanya, Kasımpaşa derken iç sahada bire üç vermek alışkanlık haline geldi. En kötüsü de bu.