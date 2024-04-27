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108. ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | EGM 108. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı geride kaldı. Binlerce güvenlik adayının katılım sağladığı sınavda, 100 adet çoktan seçmeli soruyu cevaplayan adaylar birbiriyle yarıştı. Peki EGM 108. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 108. ÖGG soru ve cevap anahtarı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 12:00
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108. ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | EGM 108. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

108. ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. yenileme eğitimi sınavı, 27 Nisan Cumartesi günü yapıldı. Sınava katılan adaylar biribiryle yarışırken EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki EGM 108. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EGM 108. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Nisan Cumartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sınavı'nın sonuç tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, 108. dönem ÖGG sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUCUNA NEREDEN BAKILIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek ücret yatıracaklar.

ÖGG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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