ALES/2 SINAV TARİHİ 2024 | ÖSYM ALES 2 ne zaman, hangi tarihte? - ALES/2 başvuruları ne zaman?

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in bu yıl ilki gerçekleştirildi. 21 Nisan'da yapılan sınavın sonuçları 9 Mayıs'ta açıklandı. Sınavdan istediği puanı alamayan veya ilk sınava girmeyip bir sonrakine girmek isteyen adaylar ALES/2 ile ilgili araştırmalara başladı. ÖSYM ALES 2 ne zaman, hangi tarihte? ALES/2 başvuruları ne zaman? İşte yanıtı...

ALES 2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.