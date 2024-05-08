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Taş Kağıt Makas 11. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı FULL

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 11. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:40
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Taş Kağıt Makas 11. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı FULL

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 10. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 11. bölüm fragmanı haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar önce yaşanan kazada, arkadaşı Süreyya'nın parmağı olduğunu öğrenen Harun, ondan habersiz gizli gündemini başlatır. Süreyya'ya amacını belli etmeden, kazanın detaylarında adım adım ilerlemeye başlar. Harun Yakar avukatlık becerilerini, ilk kez kendi davası için kullanacaktır. Hayatlarının seyrini değiştiren bu kazada kimler, hangi amaçla yer almıştır?

Erdem Kubilay cinayetini aydınlatmaya çalışan Umut, Rıza Tanrıkulu davasında büyük bir yola girer. Umut, Emirkıranlar'ın içine sızıp, babasını onların tutsaklığından kurtarabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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