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Sandık Kokusu 21. BÖLÜM İZLE - Sandık Kokusu son bölüm izle - Show TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 21. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 8 Mayıs Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:40
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Sandık Kokusu 21. BÖLÜM İZLE - Sandık Kokusu son bölüm izle - Show TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 21. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 8 Mayıs Çarşamba tarihli 21. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 20. Bölümünde; Filiz, Karsu'yu Hasan'la tanıştırmaya yeltenirken, Karsu, Hasan ile ilgili bütün gerçekleri anlatmaya başlar. Hasan'ı tanımayan Karsu, yeni gelen esnafı sıcak karşılarken Atilla ise şok içindedir. Babasını yalnız yakalayıp Karsu'dan uzak durmasını ister. Irmak zor da olsa elindeki bütün delilleri teslim ederek Adnan'ı ihbar eder. İhbar edenin kendisi olduğunu itiraf eden Irmak ve Adnan arasında yüzleşme yaşanır. Atilla'nın boşanır boşanmaz Karsu ile birleşeceğini bilen Reha, onları durdurmak için Hasan'la görüşmek gibi bir takım planlar düşünür. Reha'nın planları düşündüğü gibi işleyecek midir? Hasan'ın kim olduğunu öğrenen Karsu, Filiz'i Hasan'ın kebapçısına girerken görür. Filiz'in görüştüğü Hasan'ın, Atilla'nın babası Hasan olduğunu anlayıp annesinin peşinden kebapçıya girer. Filiz, Karsu'yu Hasan'la tanıştırmaya yeltenirken, Karsu, Hasan ile ilgili bütün gerçekleri anlatmaya başlar.

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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