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KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 160. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:40
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KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 160. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 160. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Boran ve Konur'un kavgası obada büyük ses getirmiştir. Osman Bey onlar hakkında ne hüküm verecektir? Olivia, alplar arasındaki bu kavganın kendi faydalarına olduğunu düşünür, bunu kullanmak için bir şey yapacak mıdır?

Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer.

Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir? Osman Bey, Alaeddin Bey'i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin'dedir.

Holofira, son vedadan sonra neden yeniden obaya gelmiştir? Orhan, Holofira'nın gelişinden haberdar olacak mıdır? İmren Tegin, Osman Bey'i yok etme planını yaparken Osman Bey ise Atranos Kalesi'ni fetih için hamlesini yapar. İmren Tegin'i ele geçiren Osman Bey onu öldürecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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