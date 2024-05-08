Haberler Dizi Haberleri Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 13. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 13. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir Sevdadır 13. bölüm izle | TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 13. son bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 13. bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 13. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ünal, Yeşil'in kapısına dayandıktan sonra Yasin bu olaya kesin bir çözüm getirme kararı alır. Hasret'in konakta olduğunu duyan Yasin, Ünal ve Tufan'ın da konağa gelmesini sağlar ve büyük yüzleşme yaşanır. Yeşil ise artık tek çözümün buralardan gitmek olduğuna emindir. Ayça da laboratuvarda yaşadığı soruşturmadan bir an önce kaçmak istemektedir. İşini şansa bırakmayan Gülender ise çocukların velayetini çıkartıp bu kaçışa engel olur. Yeşil artık Ayça için Yasin'den yardım istemek zorundadır.

Yasin ise bu yardım teklifini cevapsız bırakır. Tufan ve Yasin arasında bir yüzleşme yaşanır, Tufan gözünü karartmıştır. Tufan, Menevşe'ye aşkını ilan etmesinin ardından evlenme teklifi yapmak üzere kolları sıvar. Yasin ve Yeşil karşı karşıya geldiğinde, Yasin şikayetini geri çekme şartını açıklar, Yeşil'in eve dönmesini istemektedir. Ünal ise yeni planı için kolları sıvamıştır. Artık silahını daha gizli tutacak, Yeşil'i ele geçirmek için annesi Selime'yi kullanacaktır. Yeşil bu tuzağın içine düşünce işler kırılma noktasına gelir. Tüm gerçekler ortaya çıktığında neler olacaktır?

Bir Sevdadır 12. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"
MLS'ten sürpriz golcü! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi
DİĞER
Zirvede Süper Lig’in yıldızı var! Sezonun en çok asist yapan futbolcuları belli oldu
Eyüpsultan'da lisede dehşet! Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci adliyeye sevk edildi | Silahı nereden buldu? İfadesi ortaya çıktı
Yıldırım geri mi dönüyor? Başkan adaylığı...
Fırtına'da hedef final! İşte Avcı'nın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taş Kağıt Makas 11. bölüm fragmanı İZLE
Taş Kağıt Makas 10. BÖLÜM İZLE
ALES sonuçları açıklandı
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ - Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ TARİH BELLİ OLDU | Bakan Göktaş açıkladı: Gençlere evlilik kredisi hesaplara yatacağı tarih
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oosterwolde gelişmesi! G.Saray derbisinde... Oosterwolde gelişmesi! G.Saray derbisinde... 18:30
Eczacıbaşı Naz Aydemir Akyol ile devam etme kararı aldı! Eczacıbaşı Naz Aydemir Akyol ile devam etme kararı aldı! 18:20
Dursun Özbek'ten Riva Projesi açıklaması! Dursun Özbek'ten Riva Projesi açıklaması! 17:11
Ataman: Başkan Erdoğan her maçımızı izliyor Ataman: Başkan Erdoğan her maçımızı izliyor 16:54
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı! 16:41
Naz Aydemir Akyol resmen imzayı attı! Naz Aydemir Akyol resmen imzayı attı! 16:04
Daha Eski
VakıfBank Sıla Çalışkan'ı transfer etti! VakıfBank Sıla Çalışkan'ı transfer etti! 15:58
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:40
F.Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? F.Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman? 15:03
Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı" Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı" 14:42
Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman? Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman? 14:38
Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye meydan okuma! Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye meydan okuma! 14:01