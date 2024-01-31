BİR SEVDADIR OYUNCU KADROSU RESİMLİ | Bir Sevdadır konusu, oyuncuları

BİR SEVDADIR OYUNCULARI (RESİMLİ) | TRT 1, yeni dizisi Bir Sevdadır'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Bir Sevdadır oyuncuları ve karakterler...

BİR SEVDADIR KONUSU

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır...

BİR SEVDADIR OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Feyyaz Şerifoğlu (Yasin)👆

Sude Zülal Güler (Yeşil)👆

Ekin Mert Daymaz (Tufan)👆

Doğukan Polat (Ünal)👆

Sinan Tuzcu (İshak Ali)👆

Sinem Uslu (Gülender)👆

Ekin Aksoy (Menevşe)👆

Yağmur Başkurt (Rukiye)👆

Merve Şeyma Zengin (Ayça)👆

Muhammed Cangören (Cenap Dağlıca)👆

Seray Gözler (Boncuk Bıçakçı)👆