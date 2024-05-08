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Yüksek lisans için ALES kaç puan alınmalı 2024? | ALES puanı kaç yıl geçerli?

Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin katılım gösterdiği 2024 ALES/1 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler, hangi üniversitenin kaç puanla kabul ettiğini araştırmaya girişti. Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar yeterli ALES puanının kaç olduğunu merak ederken Yüksek Lisans için ALES kaç puan alınmalı? ALES puanı kaç yıl geçerli? konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 02:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 02:30
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Yüksek lisans için ALES kaç puan alınmalı 2024? | ALES puanı kaç yıl geçerli?

ÖSYM'nin lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenlediği ALES'in 2024 yılı ilk sınavı 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Bunun üzerine binlerce aday, hangi üniversite için kaç puan gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, ALES puanı kaç yıl geçerli? Yüksek Lisans için ALES kaç puan alınmalı 2024? Detayları ve merak edilenleri sizler için derledik.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2024 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

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Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir. İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)

Gerekli belgeler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

LİSANS DİPLOMASI

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Özetle siz farklı bir alandan mezun olmuş olsanız bile bir yüksek lisans programına başvurabilirsiniz.

ALES PUANI

Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK'ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.

YABANCI DİL SINAVI

Tezli yüksek lisans için yabancı dil şartı vardır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapabilir veya IELTS, YDS, TOEFL gibi sınavlardan birinin sonuç belgesini isteyebilir. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir.

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