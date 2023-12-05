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ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 ALES sonuçları açıklandı mı

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES'in son oturumu 19 Kasım tarihinde yapıldı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih ve saati merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılacak olan ALES sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI'na ve 2023 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:46
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ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 ALES sonuçları açıklandı mı

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM tarafından 19 Kasım Pazar günü yapılan ALES/3 sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılacak sonuçlar için arama motorlarında sorgulanan 'ALES sonuç sorgulama ekranı 2023, ÖSYM ALES-3 sonuç görüntüleme' başlıklarını ve 2023 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 5 Aralık Salı günü adayların erişimine açılacak. Saat 10.00 sıralarında açıklanması beklenen sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

ÖSYM ALES-3 sonuç görüntüleme ekranı için tıklayın

ALES BARAJ PUANI VAR MI? YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ OLMALI?

2021 ALES kılavuzunda bu konu şu ifadelerle ele alındı:

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

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