RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Dortmund maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

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