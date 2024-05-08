Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid Bayern Münih maçı canlı izle | Real Madrid Bayern münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid Bayern Münih maçı canlı izle | Real Madrid Bayern münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. Real Madrid ile Bayern Münih 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. Santiago Barnabeu Stadyumu'nda oynanacak dev maçta Szymon Marciniak düdük çalacak. Dev maçı kazanan ekip Dortmund ile finalde rakip olacak. Arda Güler, Ancelotti'nin süre vermesi halinde sahada yer alacak. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Bayern Münih maçıyla ilgili tüm bilgiler..

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00
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Real Madrid Bayern Münih maçı canlı izle | Real Madrid Bayern münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

REAL MADRID BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Allianz Arena'da oynanan yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Real Madrid ile Bayern Münih, bu kez Santiago Bernabeu'da yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Bayern Münih maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - TIKLA

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior.

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Mathys Tel, Harry Kane.

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