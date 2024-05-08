Haberler Haberler TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma canlı yayın

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma canlı yayın

TOKİ, 33 ilde 306 arsa satışı, 8-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak açık artırma ile yapılacak. Yüzde 25 peşinatla alınacak arsalara 48 ay vade uygulanırken İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 33 kentte, 306 muhtelif arsanın açık artırma satışları canlı olarak yayınlanacak. Açık artırma satışını takip etmek isteyenler için TOKİ 33 ilde KDV'siz arsa satışı canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:20
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TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma canlı yayın

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | Konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı alanları niteliğindeki 33 ilden arsayı KDV'siz olarak satışa sunacak olan TOKİ'nin açık artırması için beklenen gün geldi. 8 Mayıs Çarşamba ve 9 Mayıs Perşembe günlerinde, iki oturum halinde yapılacak olan açık artırma satışını canlı izlemek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik.

TOKİ 33 İLDE ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KDV'SİZ ARSA AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 - 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek KDV'siz arsa satışı, saat 10.30'da başlayacak. Açık artırma yöntemi ile satılacak arsalar için en yüksek miktarı teklif eden kişiler, arsaları satın alabilecek.

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8 MAYIS ÇARŞAMBA TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Muhammen bedeli 15.639.298.931-₺ olan yaklaşık 1.996.774 m2 büyüklüğündeki 372 arsa, açık artırmayla şu illerde satılacak:

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kocaeli
  • Mersin
  • Muğla
  • Niğde
  • Sakarya

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE

9 MAYIS PERŞEMBE TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

  • Ağrı
  • Aksaray
  • Ankara
  • Aydın
  • Bitlis
  • Çorum
  • Eskişehir
  • Hatay
  • Karabük
  • Konya
  • Malatya
  • Muş
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Uşak
  • Yalova

TOKİ 372 MUHTELİF ARSA SATIŞI ONLINE MÜZAYEDE İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) no.lu TL hesabına teminatı ödemeleri gerekmektedir. İnternet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde sonlanacaktır.

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