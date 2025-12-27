Liverpool'a 2 dakika yetti! Florian Wirtz ilk golünü attı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Wolverhampton, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ryan Gravenberch ve 42. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Wolverhampton'ın 51. dakikada Santiago Bueno ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

WIRTZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında 125 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Florian Wirtz, Liverpool formasıyla ilk golünü Wolverhampton karşısında kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 32'ye yükseltirken, Wolverhampton 2 puanda kaldı.