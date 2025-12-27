CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool'a 2 dakika yetti! Florian Wirtz ilk golünü attı

Liverpool'a 2 dakika yetti! Florian Wirtz ilk golünü attı

Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 20:04
Liverpool'a 2 dakika yetti! Florian Wirtz ilk golünü attı

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Wolverhampton, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ryan Gravenberch ve 42. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Wolverhampton'ın 51. dakikada Santiago Bueno ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

WIRTZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında 125 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Florian Wirtz, Liverpool formasıyla ilk golünü Wolverhampton karşısında kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 32'ye yükseltirken, Wolverhampton 2 puanda kaldı.

