Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Potada kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

Potada kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktöring, Beşiktaş BOA'yı 84-73 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 19:25
Potada kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında evinde Beşiktaş BOA'yı 84-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 10'uncu galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 7'nci yenilgisini aldı.

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza Pinat

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Williams 10, Smalls 9, Oblak 7, Elif Bayram 2, Ayşe Cora 14, Kuier 11, Gökşen Fıtık 8, Johannes 11, Derin Erdoğan 9, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül

BEŞİKTAŞ BOA: Whitcomb 18, Fasoula 16, İdil Saçalır 2, Toure 4, İlayda Güner 3, Meltem Yıldızhan 5, Brianna Fraser 13, Gülşah Duman 12, Özge Özışık

1'İNCİ PERİYOT: 20-13

DEVRE: 42-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51

SON DAKİKA
