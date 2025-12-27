Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton Arsenal'e diş geçiremedi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Brighton, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada Georginio Rutter (k.k.) kaydetti. Brighton'ın tek golüyse 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

FERDİ 90 DAKİKA OYNADI

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Arsenal bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Brighton ise 24 puanda kaldı.