CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti yenişemedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti yenişemedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2. maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldız ismi Ismail Jakobs ülkesi adına ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca ter döktü. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 20:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti yenişemedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2. maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldız ismi Ismail Jakobs ülkesi adına ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca ter döktü.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 61. dakikada Cedric Bakambu ile öne geçerken Senegal, 69. dakikada Sadio Mane ile gol buldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

D Grubu'nda Senegal, 4 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise ikinci sırada yer aldı.

G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti
Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup!
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray HDI Sigorta set vermedi Galatasaray HDI Sigorta set vermedi 19:27
Potada kadınlar derbisinde kazanan G.Saray Potada kadınlar derbisinde kazanan G.Saray 19:24
Semih şov yaptı! Cagliari kazandı Semih şov yaptı! Cagliari kazandı 19:18
Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif! Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif! 19:14
Semih'ten enfes gol! Cagliari'de... Semih'ten enfes gol! Cagliari'de... 18:56
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti 18:20
Daha Eski
Vanspor evinde farklı kazandı! Vanspor evinde farklı kazandı! 18:18
Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup! Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup! 18:05
Manchester City'den kritik galibiyet! Manchester City'den kritik galibiyet! 17:23
F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! 16:51
Parma evinde güldü! Parma evinde güldü! 16:30
Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi 16:24