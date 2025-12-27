Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti yenişemedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2. maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldız ismi Ismail Jakobs ülkesi adına ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca ter döktü.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 61. dakikada Cedric Bakambu ile öne geçerken Senegal, 69. dakikada Sadio Mane ile gol buldu.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
D Grubu'nda Senegal, 4 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puana sahip Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise ikinci sırada yer aldı.