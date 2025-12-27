CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Türk Telekom evinde Anadolu Efes'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türk Telekom evinde Anadolu Efes'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 75-70 yendi. İşte mücadeleden detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 21:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk Telekom evinde Anadolu Efes'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 75-70 yendi.

Karşılaşmaya Usher ve Simonovic'in boyalı alandan ürettiği basketlerle iyi başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada 6-2 üstünlük sağladı. Rakibine Şehmus Hazer, Dozier ve Dessert ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru 14-8'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Türk Telekom, Alexander ve Doğuş Özdemiroğlu ile içeriden, Smith ile de dış atışlardan skor üreterek yeniden öne geçti ve ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş mücadele şeklinde geçerken Şehmus Hazer'in dış atışlardan da üretkenliğiyle konuk takım, 16. dakikada 29-29 eşitliği yakaladı. Cordinier ile dış atışlardaki yüksek performansını sürdüren Anadolu Efes 18. dakikayı 36-31 üstün geçti. Ankara temsilcisi, Doğuş Özdemiroğlu ve Devoe'nin sayılarıyla devrenin bitimine 20 saniye kala farkı 2'ye indirse de Anadolu Efes, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

Üçüncü periyoda çok iyi başlayan konuk takım, pota altından ürettiği sayılarla 22. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 36-44. Seyircisinin de desteğiyle toparlanan başkent temsilcisi, Alexander'ın sayılarıyla 25. dakikada 44-44 eşitliği yakaladı. Türk Telekom, rakibinin top kaybında Doğuş Özdemiroğlu'nun basketiyle maçın 26. dakikasında bir kez daha öne geçmeyi başardı: 48-47. Anadolu Efes, David Mutaf ve Şehmus Hazer ile rakibine karşılık vererek skorda yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 59-54 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Türk Telekom, Simonovic ile pota altından, Smith ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla maçın bitimine 3 dakika kala 69-66 öne geçmeyi başardı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde skor üstünlüğünü koruyan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Türk Telekom, salondan 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom, bu sonuçla ligde üst üste 8. maçını kazandı. Ankara temsilcisinde Smith, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes ise ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif!
G.Saray'dan golcü atağı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup!
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Senegal ile D. Kongo berabere kaldı! Senegal ile D. Kongo berabere kaldı! 20:17
Ferdi'li Brighton Arsenal'e diş geçiremedi Ferdi'li Brighton Arsenal'e diş geçiremedi 20:13
Liverpool'a 2 dakika yetti! Liverpool'a 2 dakika yetti! 20:04
Galatasaray HDI Sigorta set vermedi Galatasaray HDI Sigorta set vermedi 19:27
Potada kadınlar derbisinde kazanan G.Saray Potada kadınlar derbisinde kazanan G.Saray 19:24
Semih şov yaptı! Cagliari kazandı Semih şov yaptı! Cagliari kazandı 19:18
Daha Eski
Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif! Fenerbahçe'den Frattesi için dev teklif! 19:14
Semih'ten enfes gol! Cagliari'de... Semih'ten enfes gol! Cagliari'de... 18:56
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti 18:20
Vanspor evinde farklı kazandı! Vanspor evinde farklı kazandı! 18:18
Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup! Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup! 18:05
Manchester City'den kritik galibiyet! Manchester City'den kritik galibiyet! 17:23