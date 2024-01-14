Sihirli müdahale!

TFF, 10 milyon Euro harcayıp yarı otomatik ofsayt teknolojisini getirmiş! Boşa zahmet etmişler, bizim eksiğimiz teknoloji değil, iş ahlakı. Mert Güzenge diye bir hakem vardı dün sahada. Maçın başında, üstelik umut vadeden ataktayken Amir'e arkadan yapılan sert bir faul var (O faulle sakatlandı oyundan çıktı) ama Güzenge, nasihatla yetiniyor. Ardından Beşiktaşlı oyunculara yaptıkları ilk faullerde iki sarı kart yapıştırıyor Güzenge.. Yetmiyor, Semih ilk yarı boyunca dayak yiyor ya faul bile vermiyor ya da kart göstermiyor. Pes! Hakikkatten bu kadarına pes diyorum! Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, hangi teknoloji düzeltir bu hakemi! Neyse bu bizim ebedi ve ezeli problemimiz onu bir yana bırakıp sahadaki güzelliklere bakalım.



Semih Kılıçsoy attıkça özgüven kazanıyor, özgüven kazandıkça daha çok atıyor. Beşiktaş çok iyi bir golcü kazandı. Allah nazarlardan saklasın. Fernando Santos ilk maçında ne şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı ne de Amerika'yı yeniden keşfe çıktı. Aklın yolunu takip etti ve beklenen kadroyu çıkardı. İlk yarıda yakalanan pozisyonlara rağmen gol gelmeyip, Semih ve Rasicha şut konusunda eksik kalınca ikinci yarıda yerlerini değiştirdi ve ardından ikisi de birer gol attı. O ana kadar Beşiktaş pozisyonlar bulsa da dağınıktı. Ne zaman iki kanat oyuncusu yer değiştirdi o anda maçın gidişatı da değişti. Tebrikler Santos.. Karagümrük karşısında Beşiktaşlı oyuncuların çok gayretliydi. Mert iki kritik kurtarış yaparken Gedson üç kez öne deparla çıktı ve ikisinde karşı karşıya kaldı… Sonra da golünü attı zaten. Dün adeta yeni bir sayfa açtı Kartal, Türk futbolu ve camia için hayırlı olsun.