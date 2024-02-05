Altın çocuk

Zayıf insanlar çevrelerine zor zamanlar yaşatır, o zor zamanlar ise güçlü insanlar yaratır, derler ya, Semih Kılıçsoy bu felsefi bakışın kanıtı gibi. Çebi yönetimi ve yapılan onca yanlış transfer Beşiktaş'ın zor zamanlar yaşamasına neden oldu… O zor zamanların en büyük faydası ise Semih gibi bir yeteneğin Beşiktaş ve Türk futboluna kazandırılmasıydı. Kartal bunca yanlışla, bu kadar zora düşmese Semih asla şans bulamaz ve bulsa da onu değerlendirecek özgüvene sahip olacak kadar oynayamazdı. Çok yetenekli, güçlü, çevik, çabuk, vuruşları müthiş. Rahmetli Cemil Turan'a benzetiyorum onu… Attığı ikinci gol tam bir Cemil golüydü… İlk goldeki vuruşu ise anlatılmaz, seyredilir cinsinden bir kalite abidesiydi. Üçüncülük için çok önemli olan bu derbide kimse maçın patronu olamadı. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman Trabzonspor daha çok topla oynadı ve daha etkili göründü. Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyon sayısı çoktu, ikisini değerlendirdi. Trabzonspor da en az iki net pozisyondan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta Semih, Gedson, Rashica, Ghezzal oyuna kalite koyarken diğerleri de görevlerini yaptılar. Trabzonspor'da Trezequet ve Visca dışında etkili bir oyuncu göremedik. Temposuz bir oyun izledik ve daha önce izlediğimiz Beşiktaş-Trabzonspor derbilerini mumla aradık. İki takımın da bu kadar düşük seviyede kalması her şey bir yana Türk futbolu için de büyük kayıp! Öte yandan Beşiktaş ceza sahası içinde Bardhi'nin formasından çekilmesi bana göre penaltıydı. Hakem inanmadı belki ama VAR ne işe yarıyor!? Çağır kardeşim, baksın ve kesin kararını öyle versin hakem. Yok!.. Biz derdimizi anlatamadık, MHK ve hakemler de bu VAR işini bir türlü çözemediler. Yazık bu futbola.