Var mısın, yok musun!

Tam 14 yıl olmuş Kayseri Stadı açılalı. Açılışına da gitmiştik, o gün doğal olarak zeminin bozuk olduğunu ve açılışa yetişmediğini ama kısa sürede harika bir zemini olacağını söylemişlerdi. İnanmıştık! 14 yıl sonra hala aynı kötü zemin! Pes! Maça sonra geçeriz önce Muçi… Beşiktaşlılar mutlu olabilirler artık çok iyi bir oyuncuları var. Arnavut genç adam çok özel bir yetenek. Santos onu dün en kötü şekilde kullanmak için elinden geleni yaptı ama buna rağmen Muçi her fırsatta kendini gösterdi. Santos gerçeği görüp Semih ve Muçi'yi önlü arkalı oynatıp kanatlara da iki hızlı oyuncu koyduğu zaman Beşiktaş'ın çok iyi bir hücum hattı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Yenilerle devam edelim… Worrall tipik bir kesici, havadan iyi ama ayakları için aynı şeyi söylemek zor. Topla fazla oynamazsa kendisi için de, Beşiktaş için de iyi olur. Rakibin en öndeki oyuncusuna göre kimi zaman Worral oynar, kimi zaman Coleley. Bana göre durum bu. Musrati zaten bildiğimiz bir oyuncu. Tipik bir altı numara. Orta sahada Gedson'la birlikte uyum yakaladıklarında önlerinde de RebicMuçi-Rashica olursa Beşiktaş'ın manzarası tamamen değişir. En öndeki Semih de çuvalla pozisyon bulur, bir çuval da gol atar. Gelelim maça. Her şeyden önce yukarıda da anlattığım gibi ön taraftaki diziliş doğru değildi. Bir kere böyle bozuk zeminde Cenk Tosun'u oynatmak ve bu kadar uzun süre sahada tutmak akıl işi değildi. Kötü zemin her iki takımın da top yapmasını önledi. Pozisyonlar genellikle bireysel hatalar sonucunda geldi ve Kayserispor'un pozisyonları daha fazlaydı. Beşiktaş iki net pozisyon yakaladı ikisini de kullanamadı. Bir de penaltı var ki, hakemin hiç ilgilenmemesi, VAR'ın ise hakemi çağırmaması TFF'nin Beşiktaş'a "En yakın 15 gün sonrasına randevu verebiliriz" demesi geldi aklıma. İnanılır gibi değil Beşiktaş gol atınca iptal etmek için anında devreye giren VAR, Beşiktaş'ın penaltılarında ortadan kayboluyor. Bildiğin VAR mısın, yok musun oyunu bu! Herkese VAR, Beşiktaş'a yok. Bravo TFF… Bravo Büyükekşi…