Santos hoca değil!

Maçın hemen başında kendi kalene gol atmışsın, artık başka bir maç başlamış. Galatasaray yürüyor... Hakemle sohbet ediyorlar, yere yatıyorlar, mümkün olduğunca oyunu soğutmaya çalışıyorlar. İşin ilginç yanı Halil Umut Meler de onlara yardım ediyor!.. Galatasaray'ın uyduruk pozisyonunda VAR'ı bekliyor, Cenk'e yapılan net faulde futbolcular uyarmasa oyunu hemen başlatmaya gönüllü gibi!

Bu şartlarda yapacağın tek şey tempoyu arttırmak bunun için de yürüyecek hali olmayan Cenk Tosun çıkmalı ve yerine Muleka, Rebic ya da Aboubakar girmeli. Futbolun matematiği bunu söylüyor ve sen 80 dakika bu konuda hiçbir şey yapmıyorsun. Kısa ve net; Beşiktaş asla yeni sezonda Portekizli ile devam etmemeli. Galatasaray gol atmadan derbi kazandı. Hikayenin kısa özeti bu. Ne futbol oynadılar, ne mücadele ettiler. Her pozisyonda yere yatmalar, tribünden sinek gelse kurşun yemiş gibi kendilerini atmalar v.s. Halil Umut Meler de tribünden su atılsa maçı durdu, yardımcılarını yanına çağırdı, maçı buz gibi yaptı vesselam v.b. Beşiktaş ön tarafta Rebic, Muci, Rashica, Semih dörtlüsünü buluştursa muhtemelen çok daha tempolu oynar ve gol değil goller bulabilirdi.

Hepsini bir yana bırakın Rashica rakibin solunu çökertmiş, önüne uzun toplar atmayı düşünen yok. Bir tek Muci yaptı o işi ve pozisyonların çoğu da öyle geldi. Yazık! Bu arada dünkü golü Beşiktaş atmış olsa acaba yardımcı hakem "Top dışarıdan geldi" der miydi! Ve bir soru daha: Halil Umut Meler, Colley'in pozisyonunda bir G.Saraylı oyuncuyu atabilir miydi!?