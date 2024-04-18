Tek yol Sergen!

Beşıktaş'ın Santos tercihinin öyle uzun araştırmalar sonucu yapılmadığı zaten belliydi. Denize düşen yönetim boşta olan Portekizli'ye sarılmıştı. İlk maçlarında yeni bir heyecan getiren Santos sonrasında klasik savunmacı kimliğine dönüp, denenmişleri defalarca denerken ön tarafta doğru kurgu yapamadığı gibi savunmada da Tayyib Talha gibi bir yeteneği görmezden geldi.

YENİ SEZON DA KAÇARDI

Bu şartlarda görevde kalması yeni sezonu da kaybetmek anlamına gelirdi ki, Arat yönetimi geç de olsa doğruyu yaparak Portekizli'yle yolları ayırdı. Hocanın gidişi öncelikle Beşiktaş muhabiri kardeşlerimi bir tazminat komedisi filminde figüran yaptı ki sorma gitsin... Kime sorsan birkaç milyon eurodan bahsediyordu ki böyle bir şey olmadığı aşikardı. Kaldığı hotelde süit daire istemeyen, eve geçince villa değil klasik daire alan bir teknik adam birkaç aylığına geldiği (Kendisi de biliyordu devam etmesi başarı şartına bağlıydı) Beşiktaş'la yaptığı anlaşmaya milyonlarca uero tazminat maddesi koydursa garip olmaz mıydı!

SERGEN'İN KREDİSİ SONSUZ

Peki kim gelecek!? Şimdi soru bu! 40 yıllık tecrübeyle çok net cevap vereceğim; yeni hoca Sergen Yalçın!.. Birçok sebebi var, yönetimde çok kişi de böyle düşünüyor. Daha önemlisi Beşiktaş taraftarı sadece ve sadece Sergen hocaya kredi verir, yerli yabancı başka kimsenin uzun süreli kredisi olmaz! Bazı insanlar tedirgin, Samet Aybaba ile Sergen Yalçın anlaşabilir mi, diye soruyorlar! Bunu birkaç ay önce de sormuştum Sergen Yalçın'a, şöyle demişti: Samet Aybaba benim ağabeyimdir, neden anlaşamayalım. Herkes kendi işini yapar ve birbirine yardımcı olur. Bunun neyini tartışıyor insanlar!?

KENDİ ALDIKLARI ÇÜRÜK MÜ!?

Gelelim Beşiktaş'ta futbolun patronu Samet Aybaba'nın açıklamalarına... "Kadromuz çürük" diyor Aybaba, şaka gibi!.. Rakiplerden biri söylese kıyamet kopar, memleket ayağa kalkar ama lafı eden içeriden olunca aşağısı sakal, yukarısı bıyık diye geliyor insanın aklına. Kadroda birçok kaliteli isim sayabilirim ama kestirmeden gidip kendi aldıklarını sorayım; Muci mi çürük, El Musrati mi, Worrall mı, yoksa Swenson mu çürük Samet hoca!? Beşiktaş camiasında 40 yılımız doldu, çok büyük yanlışlar gördüm... Tarihi virajlarda arabayı durduk yere istop ettirenlerden, şımarıklıkla viraja sert girip araba devirenlere kadar çok Başkan ve yönetici tanıdım...

GOMEZ, ETO'O SKANDALLARI

Gomez'in elde tutulamaması (Tutulabileceğini olayı iyi takıp eden herkes biliyor), Eto'o'nun alınmaması (Fikret Orman onay verse iş bitecekti herkes biliyor), son yıllarda olduğu için geçlerin hatırlayabileceği örnekler. Boşta kalan Roberto Baggio'yu görmezden gelmekten, ya sakatlanırsa korkusuyla Rivaldo gibi bir dünya devini Yunan AEK'ya bırakmak diye saymaya başlasam günler süren bir yazı dizisi yapmam gerekir.

VİZYONU OLMAYAN GELMESİN

O nedenle artık yeter diyorum. Vizyonu olmayan hiç kimseyi bu kulübün kapısından içeri sokmayın. Adı Önce vizyonu olacak bir futbol adamının. Boş arsaya baktığında havuzlu villa gören bir müteahhit gibi öngörüye sahip olacak ki, yatırımları doğru yapabilsin. Yoksa ağzıyla kuş tutsa kimseye yaranamaz, Beşiktaş'a da faydası olmaz o kişinin.