“Çürükler” için harika!

Çarpmada bir, toplamada sıfır etkisiz eleman, futbolda Swenson etkisiz eleman! Çarpmada sıfır yutan eleman futbolda Umut Meraş… Serdar hoca birini savunmanın sağına koymuş, diğerini soluna. Hadi sağ tarafta alternatifi yok peki solda, Masuaku gibi bir oyuncu varken bir teknik adam ne diye Umut Meraş macerasına girer! Yok arkadaş, oturup konuşurken herkes futbol uzmanı, saha kenarına geldikleri zaman başlıyorlar şapkadan tavşan çıkarmaya! 40 bin takımım olacak birinde bile Umut ile Masuku arasında kararsız kalmam, yürüyebiliyorsa Kongoluyu tercih ederim. Net! Umut Meraş daha ilk dakikalarda maçı, belki de turu veriyordu… Pes! Beşiktaşlı oyuncular Samet hocadan "Çürük raporu" aldıktan sonra iyice kendilerini kaybettiler. Ön bölgede Muçi, Ghezzal, Rashica, Muleka ilk yarıda gık bile diyemediler.

Sonra değişiklikler geldi, Tosun Paşa merkeze yerleşti, Muleka kıpırdadı ama Ghezzal ve Muçi yine aynı hikaye. Ghezzal'ın önünde seken top var, adeta "Gel bana yapıştır" diye yalvarıyor, Cezayirli oyuncu o pozisyonu pas vererek harcıyor! Ne oldu bu adama bilen varsa geri gelsin! Masuaku ve Muleka sol kanadı hareketlendirdiler ama yeterli etki olmadı. Daha doğrusu Atakan'ın yaka-paça indirmeleri ve bunları seyreden Ümit Öztürk daha fazlasına izin vermediler. Emre hoca, baktı Atakan atılacak ama hakem atmıyor zorlamadı daha fazla, aldı kenara… Muçi-Salih, Muleka-Aboubakar değişiklikleri Beşiktaş adına son bölümde, son arayışlar için taze kan niteliğindeydiler. Neticede rakip üç net pozisyon yakalamışken deplasmanda alınan golsüz beraberlik Kupa'nın ilk maçı için iyi bir sonuç. Üstelik bunu çürük raporlu oyuncu topluluğu yapmışsa harika bile diyebiliriz. Diğerleri dua etsinler Necip ve Mert'e!.. En iyisi bu ikiliydi.