Kupa’ya pençe!

İyi bir Kupa maçı izledik... Beşiktaş daha çok pozisyon bulmasına rağmen Ankaragücü de hep oyunun içinde kaldı ve son düdüğe kadar şansını zorladı. Bazı futbolcular vardır işleri-güçleri tribünleri ve rakibi tahrik etmektir... Ankaragücülü Atakan böyle bir oyuncu maalesef. Bundan önceki Beşiktaş maçlarında da yapmadığı çirkinlik kalmamıştı. Dün sahada iyi bir hakem olsa iki kez atılırdı ama ilk sarı kartı gösterdikten sonra diğerlerini es geçti Zorbay Küçük. İkinciyi gösterse belki de MHK'den fırça yerdi, bilemiyoruz. Ghezzal, Mert Günok, Necip, Masuaku, Svensson, Muçi, sonradan giren Gedson başta hemen hemen tüm Siyah-Beyazlı oyuncular görevlerini yaptılar.



Semih de bana göre iyiler arasındaydı neden çıktı anlamadım! Yerine giren Muleka da işini iyi yaptı dolayısıyla bu değişikliği de tartışmaya kapatmış oldu, yoksa çok tartışılırdı. Ghezzal koşu mesafesi ve ikili mücadele anlamında kendi standartlarının üzerine çıktı, sakatlandı yine devam etmek istedi ama mümkün değildi. Biraz da şut deneseydi gözlerimizin pasını tamamen silmiş olurdu. Muçi özel bir oyuncu ve henüz Beşiktaş'ta yüzde 40'la falan oynuyor. Etrafında kendisi gibi kaliteli ayaklar olduğu zaman her pozisyonda şut atıp çerçeveyi bulacağı kesin. Gelen teklifler reddedilecek ve Arnavut oyuncu elde tutulacaksa önüne, ardına mutlaka çok kaliteli oyuncular alınmalı. Evet Beşiktaş finalde ve sezonu en azından bir Kupa'yla kapatmak için fırsat ayağına gelmiş durumda. Serdar Topraktepe çok iyi değişiklikler yaptı, oyunu doğru okudu. Bu Kupa gelecekse, Serdar hocanın da payı büyük olacak.