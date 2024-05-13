"Olduğu kadar!"

"Asıl hedefi Ziraat Türkiye Kupası olan Beşiktaş ligi antrenman havasında oynuyor, gençlerine şans veriyor ve kalan haftaları yeni sezona hazırlanmak için kullanıyor diyebiliriz. Alanyaspor deplasmanında da Kartal'ın sakin, rahattı, "olduğu kadar, olmazsa kader" stratejisi devam etti diyebiliriz. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte evinde etkileyici bir performans sergileyen Alanyaspor da rahat olduğu için mevcut şartlarda iyi pozisyonlar izleme şansı bulduk. Direkten dönen Masuaku vuruşu, Muçi ve Onur'un gollük şutları, Alanya'nın Oğuz'la yakaladığı bir-iki pozisyon işin rengiydi. Muleka'nın, Onur'un ortasına jeneriklik bir gol attıktan sonra sakatlanıp çıkması talihsizlikti. Çünkü o moralle Muleka kalan bölümde de maçı kotaracak bir performans sergileyebilirdi."

"Fatih Tekke baktı olacak gibi değil ilk on bire koymadığı Efecan ve Ahmed Hassan'ı sahaya sürdü. Bu değişiklik meyvesini vermekte gecikmedi, Efecan getirdi, Hassan attı ve tabela eşitlendi. Sonuç olarak iki takım da hak ettiklerini aldılar, yani birer puan. Daha fazlasını kimse hak etmemişti. Dediğim gibi Beşiktaş'ın asıl hedefi Kupa ama ligi de böyle boşlamamak lazım. Çünkü Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in üzerinde kaldıkları takdirde ikisi de UEFA'yı garantiliyor. İşe biraz da bu yönden bakmakta fayda var."