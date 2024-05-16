Dybala, Depay

Beşiktaş; Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Valerien İsmael ile Santos dönemlerinde 19 yabancı oyuncu aldı ve şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor. Çünkü yeni sezonda maksimum 12 yabancı kuralı geliyor.

10 YABANCI GİTMEK ZORUNDA

Siyah-beyazlı yönetim hiçbir yabancı transferi yapmamış olsa, sözleşmesi bitecek Ghezzal ve kiralık Worrall'ın da gittiğini düşünsek, en az beş yabancı daha göndermek zorunda. Transfer yapılmaması mümkün değil, takımın hali ortada, yani beş yabancı göndermek yetmez, çünkü en az beşaltı yeni yabancı alınması kesin gibi. Dolayısıyla gitmesi gereken oyuncu sayısı en az yaklaşık bir düzinedir.

HANGİSİ, NE VERDİ?

Mevcut yabancılar şunlar: Onana, Montero, Hasic, Chamberlain, Muçi, Rebic, Rashica, Aboubakar, Muleka, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Svensson, Musrati, Amir, Gedson.. Worrall'ın opsiyonu kullanılmayacak, sözleşmesi biten Ghezzal'la da yeni sözleşme yapılmayacak. Mevcut manzarada Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Muçi, Muleka kalması en muhtemel oyuncular. Öte yandan eldeki yerli potansiyeli de çok sağlam değil... Salih, Umut, Onur, Necip, Gökhan İnler, Tayfur Bingöl. Tayyip Talha, Cenk Tosun'dan kimler kalır derseniz; Necip garanti, Tayyip Talha da öyle... Cenk, Salih ve Onur sınırda, diğerleri ise kesin gidecek olanlar. Yani bana göre...

YENİ PRENS SEMİH

Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy dışında alt yapıdan gelen, Emircan Terzi, Emircan Uzunhan, Demir Ege kiralık mı giderler, elde mi tutulurlar şimdiden bir şey söylemek zor. Muhtemelen kiralık gideceklerdir.

FUTBOL GEMİSİ BATTI

Bu manzara bana, 2006 yılında gazetem Fotomaç ile grubumuzun amiral gemisi Sabah'ta da yayımlanan tarihi araştırmamı hatırlattı. Şu sonuçlar ortaya çıkmıştı: Öncelikle kulüplerimiz transfer yapmayı bilmiyorlar! Hovardaca yapılan harcamalar kulüpleri batma noktasına getirdi. İstatistikler gösteriyor ki, futbolumuza kattığımız yabancıların, ortalama yüzde 60'ından verim alınamıyor.

GÖNDERMEK DAHA ZOR

Dahası bu oyuncuları alırken çuvalla para harcayan kulüpler, onları gönderirken ikinci kez ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalıyorlar. Yani 18 yıl önce araştırma ile ortaya koyduklarımız bugün tüm kulüpler için gerçek olmuş; hepsi batma noktasında ama yine de yabancı üzerine yabancı almaktan vazgeçmiyorlar. Bu sebeple, Başkan Hasan Arat'a 40 yıllık tecrübeyle naçizane tavsiyem az ve öz yabancı oyuncu almasıdır. Öte yandan korkuyorum, çünkü bazı şeylerin hiç değişmediğini yaşayarak görüyorum! Bir zamanlar, Baggio, Rivaldo gibi oyuncular boştayken, "Parayı tek oyuncuya yatırmayalım" diyen Beşiktaşlı yöneticiler vardı!

ETO'O VE HULK PARAIBA

Onların dönemi bitti diye düşünüyordum ki, Erdal Torunoğulları'nın itiraf gibi açıklamasını görünce yanıldığımı anladım... Aynı mantıkla Hulk Paraiba da alınabilecekken, alınmamış... Pes! Eto'o'yu hiç söylemiyorum bile. Fikret Orman'ın en büyük hatasıdır onu almamak. Yani hiç ders almıyoruz, hep aynı kuyulara düşüp duruyoruz.

BİR GOLCÜ BİN AYIP ÖRTER

Bu sebeple, 40 yıllık tecrübeyle Başkan Hasan Arat'a naçizane tavsiyem o dur ki; Depay mı olur, Dybala mı bilemem ama o ayarda iki hatta, bir tek oyuncu almak; kadroyu sıradan yabancılarla doldurmaktan çok daha doğru bir strateji olur. Hele hele çok iyi bir golcü bin derde deva olur... Hagi dönemi Galatasaray'ı buna çok iyi örnektir. Kaliteli yabancı hem oynar, hem oynatır. Bu detayı asla atlamamak lazım. Bir sezon için totalde, doğru şekilde alınmış 10 yabancı yeter de artar bile. Daha fazlası israftır, borç yüküdür, zarardır, ziyandır