Pes artık!

Yağmurlu güzel bir bahar akşamında Dolmabahçe'de maç tempolu bir şekilde başladı. Çaykur Rizespor 5. Dakikada sürpriz bir şekilde 1-0 öne geçse de Beşiktaş'ta bu sene forvet oyuncularına nispet yapan Omar Colley 7. Dakikada golü atarak durumu eşitledi. Omar Colley bu golle 7. golünü atarak bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ikinci futbolcusu ve Süper Ligde en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. GOL sonrası Beşiktaş topa yüzde 70 sahip olarak oyuna üstünlüğünü kurdu. Ghezzal alışmadığı mevkii orta sahada oynarken sol ayağıyla yine müthiş bir vuruş yaptı ve ne yazık ki top direkten döndü. Ecmel ve Süleyman başkanların bu hafta verdiği demeçlerdeki gibi bu senede hakemlerden en çok hakkı yenen Beşiktaş'ın yine ilk devrenin sonunda hakem penaltısını vermedi ve tribünleri ayağa kaldırdı.

Devre arası kampı yapılmaması, antrenör değişiklikleriyle farklı antrenmanlar gören Beşiktaşlı futbolcularda sakatlıklar devam ediyor. Gedson ve Masuaku sakatlıklarından dolayı ilk 11 de oynayamadılar. Omar Colley'de yine arka adele sakatlığı ile ikinci yarıda yerini Warrall'a bıraktı. Son zamanların başarılı antrenörü İlhan Palut'un öğrencileri ikinci yarıda biraz daha dengeyi sağladı fakat maçın 65. dakikasında Ghezzal'ın muhteşem çabası ve asisti ile Rashica Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Golün hemen akabinde Rizespor'da serbest vuruştan gelen topu Emirhan gole çevirdi ve maçta tekrar durum eşitlendi.

Maçın son dakikalarında Rizespor bir puana razı bir oyun ortaya koyarken Beşiktaş'ta elinden geleni sahaya yansıttı fakat futbol öyle vakit geçirmeyle olmuyor, hak yerini buldu ve Beşiktaş 3. golü Warrall'la buldu ve sonucu tayin etti. Esas futbolculara gelirsek Muçi'den biraz daha fazla gayret bekliyorum ama bana göre sahanın en iyisi Svensson oldu. Son 5 dakikada protestolar ile Aboubakar oyuna girdi.Eh be Aboubakar bu kadar yuhlamaya değer mi sen de adam gibi futbolunu oynasan. Ama kabahat sende değil kovulduktan sonra seni geri alanda. Birde değinmeden geçemeyeceğim hep alıştığımız gibi altı pasın içinde Rizesporlu oyuncu elle oynuyor ve yine sonuç aynı Hakem bunu görmüyor, vermiyor. PES ARTIK.