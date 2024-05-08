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Sinan Vardar

Sinan Vardar

08 Mayıs 2024 | Çarşamba

Nihayet final

Bu senenin belki de en önemli maçı, Beşiktaş için dönüm noktası olan Kupa rövanşında tamamen dolu tribünler önünde başladı maç. İlk yarı her ne kadar Beşiktaş seyircisi uzun günlerden sonra ilk defa son derece formdaydı. Kapalı ve açık tribün uyumu da çok olumluydu. Hatta zannederim maçın 15. dakikasından itibaren yeni bir desibel rekoru kırıldı Dolmabahçe'de. Valla Beşiktaş bu hakemlerle ne yapacak bilmiyorum. Zorbay Küçük'ün hakemliği de küçük mü küçük. İlk yarı Beşiktaş'ın tempolu ve güzel oyunu ile geçti. İkinci yarıya başlarken Semih ve Al-Musrati yerini Gedson ve Muleka'ya bıraktı. Beşiktaş temposunu tam yakalamaya başladı derken 60. dakikada Ghezzal'ın sağ arka adalesinde bir problem oldu ve oda yerini Chamberlain'e bıraktı.


Umarım oyundan çıkan Semih, Musrati ve Ghezzal'da ciddi bir problem yoktur. Nihayet tüm Beşiktaşlıların beklediği gol dakika 70'de Muçi ile geldi. Ankaragücü defansının hatasını affetmeyen Muçi fileleri havalandırdı ve herkes rahat bir nefes aldı. Kara Kartal bu golle adını finale yazdırdı. Beşiktaş'ın bugün ortaya koyduğu futbol bir nebze de olsa göz doldurdu. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularda üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Vasat diyebileceğimiz kimse yoktu ve Kupa finali için güven verdi. Bundan sonra bir adım kaldı kupayı kaldırmaya ve Beşiktaş'ın bunu başaracağına inancım tam.

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Etiketler :
Ankaragücü, Chamberlain, Zorbay Küçük, Ghezal, Gedson, Al Musrati, Kupa, dolmabahçe, Kara Kartal, Muçi, muleka, Semih, Musrati, Beşiktaş

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