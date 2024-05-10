Bahar havası

Olumsuzluklarla devam eden sezondan sonra Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finale kalmayı hak etti. Böyle bir sezonda en azından Türkiye Kupası'nda finale kalmak Beşiktaş içinde, camia içinde bir moral oldu. En önemlisi önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında oynama şansını yakaladı. Tekrar altını çizmek istiyorum, son maçta 42 bin kişiye yakın muhteşem bir seyirciyle inanılmaz bir atmosfer yaşadık. Temennim bundan sonraki maçlarda da aynı desteği verirler. Tabii ki heyecanla yeni hocayı, yeni transferleri hepimiz bekliyoruz. Güzel bir hazırlık kampı ile beraber önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupası'nda başarılı olması hem benim, hem de camiamızın en büyük arzusu.



DEVRİM GEREKİYOR



Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinden hemen sonra Beşiktaş Federasyon kurullarında daha etkin olmalı. Bu sene Beşiktaş'ın yaşadığı hakem hatalarının önüne de geçmek için artık bu isimleri ayyuka çıkmış hakemlerin de görevlerinde son verilmeli. Genç hakemler, hakem derneklerinde bu devrimi yaptılar, şimdi bu yukarıya taşınmalı. Maçlar hakem hataları olmadan düzgün bir şekilde oynanmalı.



TÜZÜK TADİL ÖNEMLİ



Beşiktaş hafta sonu çok önemli bir tüzük tadil kongresi yapıyor. Yıllardır birçok eksikleri olan tüzüğün maddelerinde değişiklikler olacak. Bu aşamada birçok kişi değişikliklerle ilgili kurullara başvurdular. Özgürce demokratik şekilde Tüzük Tadil kongresinde fikirlerini söyleyecekler. Sonra da en uygun şekile getirilecek ve temennimiz Beşiktaş'a yakışır bir tüzük haline gelmesi. Hepiniz biliyorsunuz nasıl ki Beşiktaş'ta çok demokratik bir kongreyle iki başkan yarıştı ve iki başkanın da dostlukları muhteşem şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz maçtan sonra da bunu çok net gördük. Bunlar Beşiktaş için güzel şeyler. Bir tane Beşiktaş var. Bence tüm Beşiktaşlılar Beşiktaş'ın başarısı için el ele vermeli. Sonuna kadar destek vermeli. Ayrıca çok önemli olan kongre üyeliği konusunda benim arzum Beşiktaş'ın süratle 100 bin üyeye ulaşması. Bu şekilde varsa grupçuların ve parası başkaları tarafından yatırılan taşıma üyelerin hakimiyetine son verilerek, Beşiktaş'ın gerçek kongre üyeleriyle demokratik bir kongreyle seçilecek başkanlar ve yönetimler tarafından idare edilmesi.