Haberler Galatasaray Galatasaray Sivasspor maçı HANGİ KANALDA? | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı detayları!

Galatasaray Sivasspor maçı HANGİ KANALDA? | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı detayları!

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Galatasaray, Sivasspor'u konuk edecek. Liderliğini korumak isteyen Galatasaray, formda Sivasspor'u yenmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Sivasspor maçı HANGİ KANALDA? | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı detayları!

Galatasaray - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!
Aston Villa kararını verdi! Zaniolo...
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya ilk transferini yaptı! Süper Lig'in yıldızı imzayı attı: İşte maliyeti...
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ni ne zaman ziyaret edecek? 18 yıl sonra ilk olacak
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
F.Bahçe peşine düşmüştü! Bonservisi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aston Villa kararını verdi! Zaniolo...
Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 MAYIS rakamları
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU | THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri ASİL VE YEDEKLER isim listesi
Emlak Konut Evleri Arnavutköy kura çekilişi canlı izle
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vanspor sahadan çekildi! Vanspor sahadan çekildi! 15:44
Aston Villa kararını verdi! Zaniolo... Aston Villa kararını verdi! Zaniolo... 15:26
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 15:17
Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? 14:51
Samsunspor - Trabzonspor maçı detayları! Samsunspor - Trabzonspor maçı detayları! 14:48
Roma - Juventus maçı ne zaman? Roma - Juventus maçı ne zaman? 14:12
Daha Eski
Milan - Genoa maçı ne zaman? Milan - Genoa maçı ne zaman? 14:09
Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? Hellas Verona - Fiorentina maçı ne zaman? 14:05
Empoli - Frosinone maçı ne zaman? Empoli - Frosinone maçı ne zaman? 14:01
Cagliari - Lecce maçı ne zaman? Cagliari - Lecce maçı ne zaman? 13:57
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti 13:46
Heidenheim - Mainz maçı ne zaman? Heidenheim - Mainz maçı ne zaman? 13:45