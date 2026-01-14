CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ülkesinde yayın yapan bir radyoya röportaj verdi. Katıldığı programda takım arkadaşı Icardi hakkında da konuşan Torreira "Onun yaşadıkları beni üzüyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 21:43 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 21:51
Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, ülkesinde yayın yapan El Espectador Deportes radyosundaki Las Voces del Futbol programına katıldı.

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

Galatasaray'daki zamanlarından kariyerinin geleceğine, Muslera'nın ayrılığından Uruguay Milli Takımı'na kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Torreira, Mauro Icardi hakkında da konuştu.

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

İşte Torreira'nın açıklamaları...

"GALATASARAY BANA HAYAT VERDİ"

"Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

"Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesine sahibim ve bu kulüp bana hayat verdi. Bu yüzden onlar için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Sözleşmemde iki yıl daha var ve son güne kadar Galatasaray'a saygı duymak benim görevim. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim."

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

"MUSLERA'NIN AYRILIĞI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

"Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi."

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

"FENERBAHÇE YENİLGİSİ AĞIR GELDİ"

"Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu tür yenilgiler çok acı verir."

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

"BOCA BENİMLE HİÇ İLGİLENMEDİ"

"Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum."

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

"MİLLİ TAKIMI ÇOK İSTİYORUM"

"Milli takımda olmamak beni üzüyor. Orada olmayı çok istiyorum. Ama seviyemi korumaktan başka yapabileceğim pek bir şey yok. 29 yaşındayım ve Avrupa'da 500'den fazla maç oynadım, artık kanıtlamam gereken bir şey yok. Bir teknik direktör seni istemiyorsa, seni kadroya almaz."

Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

"ICARDI'NİN BAŞINA GELENLER BENİ ÜZÜYOR"

"Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor."

