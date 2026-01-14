Lucas Torreira'dan Mauro Icardi sözleri: Yaşadığı şeyler beni üzüyor!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Galatasaray'daki zamanlarından kariyerinin geleceğine, Muslera'nın ayrılığından Uruguay Milli Takımı'na kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan Torreira, Mauro Icardi hakkında da konuştu.
İşte Torreira'nın açıklamaları...
"GALATASARAY BANA HAYAT VERDİ"
"Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."