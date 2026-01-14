Senegal finale çıktı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Senegal ile Mısır kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Senegal, 1-0'lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Mücadelede kilidi açan gol, 78. dakikada Sadio Mane'den geldi. Mane'nin ikinci yarıda kaydettiği gol, Senegal'e tarihi bir final biletini getirdi.

Senegal cephesinde maçın talihsiz anı ise 23. dakikada yaşandı. Tecrübeli savunmacı Kalidou Koulibaly, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Öte yandan Senegal kadrosunda yer alan Galatasaraylı Ismail Jakobs, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Golün ardından kontrolü elinde tutan Senegal, skor üstünlüğünü koruyarak finale yükselmenin sevincini yaşadı. Daha önce Afrika Uluslar Kupası'nda üç kez final oynayan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürmüştü.

Afrika Uluslar Kupası finali, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.