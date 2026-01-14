Domenico Tedesco'dan Kante sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın ilk yarısına dair değerlendirmelerde bulunan Tedesco, daha tempolu olmaları gerektiğini vurguladı:

"İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi olmalıydık. Buna rağmen 3-4 net pozisyon ürettik. Bu tür maçlarda fırsatları değerlendiremezseniz karşılaşma zorlaşır. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Son dakikalarda Anderson Talisca'nın golünün gelmesi bizim adımıza sevindirici oldu."

Transfer gündemine ilişkin yöneltilen N'Golo Kante sorusuna ise net bir yanıt veren Tedesco, söylentilere girmeyeceğini ifade etti:

"Başka oyuncular hakkında konuşmam. Sadece kendi oyuncularım için yorum yapabilirim. Dedikodularla ilgilenmiyorum."

Kulüp yönetimine de ayrı bir parantez açan deneyimli çalıştırıcı, destekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Hiçbir kulüpte transfer sürecinde bu kadar destek görmedim. Başkanımız, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek büyük bir özveriyle çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyorum."