Okan copperfield

Galatasaray, son haftaların en formda takımlarından biri olan Alanyaspor'u farklı yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda çok zorlandılar. Bir oyun tutturamadılar. Bunda Alanyaspor'un savaşçı futbolunun rolü büyüktü. Özellikle sol kanattan Yusuf, sağ kanattan da Oğuz Aydın etkili bindirmeler yaptı. Köhn ve Aurier bu ikiliyi durdurmakta çok zorlandı. Galatasaray formasıyla ilk sınavına çıkan Aurier'i hiç beğenmedim. Galatasaray formasını giyebilecek kalitede bir oyuncu değil. İlk yarıda Oğuz Aydın ve Mertens'in birer şutu direkten döndü. İcardi eski gücünde değil. İlk yarıda sadece 13 kez topla buluşurken, bir pozisyonda topu sürüp golü atamadı. Hadergjonaj, İcardi'yi durdurdu. Eski İcardi olsaydı bu golü atardı. Bu sezon Galatasaray formasıyla Old Trafford'da Manchester'a bu pozisyonun daha zorunda golü atmıştı İcardi.

Galatasaray'da ilk yarıda işler yolunda gitmeyince, tam da Alanyaspor'un istediği bir oyun ortaya çıktı. Okan Buruk baktı ki maç tehlikeye giriyor. İkinci yarıya çıkarken iki hamle birden yaptı. Okan hocanın bu sihirli dokunuşu, 4 gollük galibiyeti getirdi. Aurier ve Kerem Aktürkoğlu'nu kenara alarak; Kaan Ayhan ve Ziyech'i sahaya sürdü Okan Buruk. Bu iki değişiklik Galatasaray'a büyük ivme kazandırdı. Barış Alper Yılmaz, kenardan içeriye kat ederek muazzam bir gol attı ve galibiyet perdesini araladı. Gol biraz daha geç gelseydi, Galatasaray strese girip, telaş yapabilirdi. Bu golden sonra rahatlayan Galatasaray, dalga dalga Alanyaspor'un üzerine gitmeye başladı. Hakim Ziyech, ceza sahasının dışından bir Hagi golü attı. İzlerken Hagi'yi hatırladık. Skor 2-0 olduktan sonra Alanyaspor iyice oyundan düştü.

Maçın yıldızlarından Barış Alper, perdeyi açan golün aynısını bir kez daha atarak skoru 3-0'a getirdi. Mertens takımı bir maestro gibi yönetti. Dün de müthiş bir futbol ortaya koydu. Galatasaray için adeta kabus gibi başlayan maç, art arda gelen gollerle bir şova dönüştü. Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu ile ikinci 45'teki oyunu arasında dağlar kadar fark vardı. Bunda doğru 11'i yakalamanın etkisi çok büyüktü. Kerem Aktürkoğlu'nda haftalardır bir düşüş var. Neden futbolu düşüşte, neden sahada mutsuz görünüyor Kerem? Oysa ligin ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem futbolunu konuştuk durduk. İcardi de öyle. Dün formasının arkasında İcardi yazmasaydı, Okan hocanın ilk çıkaracağı oyuncu İcardi olurdu. O İcardi, çok az topla buluştuğu ve kötü oynadığı maçta bile golünü attı. İcardi böyle bir futbolcu işte! Sahada yürüse bile golünü atıyor. Bu arada Fatih Tekke'nin 19'da yardımcı hakemle girdiği diyalog sonucunda kırmızı kart görmesi de Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. Çünkü Fatih Tekke, kenardan takımını çok iyi yönetebilen bir teknik adam. Galatasaray, 4 golle kazanarak şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi