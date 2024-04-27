Haberler Rizespor Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Ankaragücü maçı 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

İşte F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU 2024 GÜNCEL | Süper Lig’in bitmesine kaç maç kaldı? İşte, kalan maçlar…
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü: 4 isim yarışıyor! Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kondaz... Kulislerde ne konuşuluyor?
G.Saray rekorlara doymuyor!
Derbinin VAR hakemi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sauer: Taraftarımızın desteğiyle galibiyet alacağız!
Avrupa aşkına
GREEN CARD SONUÇ 2024 | Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
108. ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | EGM 108. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIM KREDİ'DE MAYIS İNDİRİMİ | 27 Nisan - 3 Mayıs Tarım Kredi Market kataloğu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 13:49
Boluspor - Altay maçı ne zaman? Boluspor - Altay maçı ne zaman? 13:46
Şanlıurfaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 13:44
Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:41
BB Erzurumspor - Çorum FK maçı ne zaman? BB Erzurumspor - Çorum FK maçı ne zaman? 13:39
Tuzlaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? Tuzlaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 13:36
Daha Eski
Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı ne zaman? 13:34
Giresunspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Giresunspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 13:32
Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman? 13:30
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 13:16
G.Saray rekorlara doymuyor! G.Saray rekorlara doymuyor! 13:03
Derbide yabancı hakem olacak mı? MHK'nın kararı... Derbide yabancı hakem olacak mı? MHK'nın kararı... 13:03