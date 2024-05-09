TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | TOKİ Yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeli 33 ilde arsa satışı açık artırma canlı yayın

TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI CANLI İZLE | Konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı alanları niteliğindeki 33 ilden arsayı KDV'siz olarak satışa sunacak olan TOKİ'nin açık artırması için beklenen gün geldi. 8 Mayıs Çarşamba ve 9 Mayıs Perşembe günlerinde, iki oturum halinde yapılacak olan açık artırma satışını canlı izlemek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik.

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TOKİ KDV'SİZ ARSA AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 - 9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek KDV'siz arsa satışı, saat 10.30'da başlayacak. Açık artırma yöntemi ile satılacak arsalar için en yüksek miktarı teklif eden kişiler, arsaları satın alabilecek.

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8 MAYIS ÇARŞAMBA TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Muhammen bedeli 15.639.298.931-₺ olan yaklaşık 1.996.774 m2 büyüklüğündeki 372 arsa, açık artırmayla şu illerde satılacak:

Adana

Afyonkarahisar

Antalya

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Diyarbakır

Elazığ

İstanbul

İzmir

Kocaeli

Mersin

Muğla

Niğde

Sakarya

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE

9 MAYIS PERŞEMBE TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Ağrı

Aksaray

Ankara

Aydın

Bitlis

Çorum

Eskişehir

Hatay

Karabük

Konya

Malatya

Muş

Samsun

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Uşak

Yalova

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TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN(TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) no.lu TL hesabına teminatı ödemeleri gerekmektedir. İnternet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde sonlanacaktır.