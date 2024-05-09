KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu

KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs Perşembe illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da dün 23 dereceye ulaşan hava sıcaklığı 9 Mayıs Perşembe günü en yüksek 21 derece olarak ölçülecek. Megakentlileri parçalı bulutlu hava beklerken nem oranı yüzde 96'ya kadar çıkacak. Cuma günü başlaması beklenen yağışlar ise Cumartesi günü de etkili olacak.

9 Mayıs Perşembe: Çok Bulutlu 21°C

10 Mayıs Cuma: Sağanak Yağışlı 19°C

11 Mayıs Cumartesi: Sağanak Yağışlı 16°C

12 Mayıs Pazar: Parçalı Bulutlu 21°C

13 Mayıs Pazartesi: Çok Bulutlu 19°C

9 MAYIS İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu İZMİR °C, 27°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu UŞAK °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 23°C: Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 23°C: Az bulutlu

Az bulutlu VAN °C, 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.