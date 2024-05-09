Haberler Haberler KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu

KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs Perşembe tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar, ani düşüşle birlikte yağışları da beraberinde getirecek. Perşembe günü yurda Kuzeybatı'dan giriş yapacak olan yağışlı hava, Cumartesi günü birçok kenti etkisi altına alacak. İşte 9 Mayıs Perşembe illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu

KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs Perşembe illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da dün 23 dereceye ulaşan hava sıcaklığı 9 Mayıs Perşembe günü en yüksek 21 derece olarak ölçülecek. Megakentlileri parçalı bulutlu hava beklerken nem oranı yüzde 96'ya kadar çıkacak. Cuma günü başlaması beklenen yağışlar ise Cumartesi günü de etkili olacak.

  • 9 Mayıs Perşembe: Çok Bulutlu 21°C

  • 10 Mayıs Cuma: Sağanak Yağışlı 19°C

  • 11 Mayıs Cumartesi: Sağanak Yağışlı 16°C

  • 12 Mayıs Pazar: Parçalı Bulutlu 21°C

  • 13 Mayıs Pazartesi: Çok Bulutlu 19°C

9 MAYIS İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

  • KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu

  • İZMİR °C, 27°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu

  • UŞAK °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ANTALYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • BURDUR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 25°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • YOZGAT °C, 23°C: Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİNOP °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • AMASYA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TOKAT °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TRABZON °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • KARS °C, 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 23°C: Az bulutlu

  • VAN °C, 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SİİRT °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

Casper
G.Saray'dan ses getirecek transfer!
DİĞER
60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Görenin nutku tutuldu! 'O hala Şekerpare'
CANLI TAKİP | Refah’ta siyonist abluka! ABD Başkanı Biden'dan soykırım itirafı: Gönderdiğimiz silahlarla siviller öldürüldü
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SONUÇLARI 2024 | İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MAYIS 2024 | 🔄Değişken duygulara dikkat! Ay İkizler burcunda
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Muhteşem futbol" "Muhteşem futbol" 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:24
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Daha Eski
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10