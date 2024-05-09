KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji tarih verdi: Tüm yurt yağışlı olacak! 9 Mayıs hava durumu

KIŞ GERİ DÖNDÜ⚡| Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 9 Mayıs Perşembe illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da dün 23 dereceye ulaşan hava sıcaklığı 9 Mayıs Perşembe günü en yüksek 21 derece olarak ölçülecek. Megakentlileri parçalı bulutlu hava beklerken nem oranı yüzde 96'ya kadar çıkacak. Cuma günü başlaması beklenen yağışlar ise Cumartesi günü de etkili olacak.
- 9 Mayıs Perşembe: Çok Bulutlu 21°C
- 10 Mayıs Cuma: Sağanak Yağışlı 19°C
- 11 Mayıs Cumartesi: Sağanak Yağışlı 16°C
- 12 Mayıs Pazar: Parçalı Bulutlu 21°C
- 13 Mayıs Pazartesi: Çok Bulutlu 19°C
9 MAYIS İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu
- İZMİR °C, 27°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu
- UŞAK °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- BURDUR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 25°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 23°C: Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AMASYA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 23°C: Az bulutlu
- VAN °C, 17°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu