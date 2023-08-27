Bırakın bu işleri!

İnanamıyorum ya ben yanlış biliyorum ya da bu işin içinde başka bir şeyler var. 37 yaşındaki bir oyuncunun transferi için kulübün kasasından 15 milyon Euro çıkacak! Ya kardeşim, sen mi veriyorsun parayı? Kim ödeyecek? Beşiktaş'ın geleceğini ipotek almaya hakkın var mı? Serhat kardeşim, olumlu çalışıyordun, seni takdir de ediyordum. Ama, 37 yaşındaki oyuncuyu 15 Milyon euro'ya transfer etmek istemen beni çok huzursuz etti. Hiç mi Beşiktaş'ın geleceğini düşünmüyorsunuz? Kardeşim istifa edersen 3 ay sonra seni kimse hatırlamaz, ismin unutulur gider! Şimdi bu işleri bırakın ve Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu oluşmuşken başarıya odaklanın. Rashica harika bi transfer... Bahtiyar'da da ışık var. Şenol Hoca, Chamberlain'i ayağa kaldırır, Cenk ve Ghezzal ritmli yakalarsa Beşiktaş harika bir takım olur. Kulüplerin batışını, paraların nasıl har vurup harman savrulduğunu gören bazı medya mensuplarının Ramos transferinde yangına körükle gitmelerine diyecek söz bulamıyorum. Yapmayın, etmeyin! Beşiktaş'ı gelecekte zorda bırakacak bu işleri bırakın, kenetlenin. Daha seçime 1.5 yıldan fazla süre var. Beşiktaş'ın gündemi sürekli kongre olmamalı. Tabii ki adaylar çıkacak, zamanı geldiğinde kongre olacak. Ama adaylar; Beşiktaş'n borçlarını nasıl ödenecek sorusuna odaklanmalı. Hepsinin programını öğrenelim. Beşiktaş camiası olarak, hem Türkiye, hem de Avrupa'da başarılı olmak için hep beraber elele vermeliyiz.

MALLAR HEBA OLUYOR

Ben Türk futboldaki altyapı devrimini merakla bekliyorum. Kulüp başkanları ve yöneticiler sürekli şov peşinde... Kulüpleri düşünen çok az insan var. Kulüplerin abuk subuk transfer nedeniyle mal varlıkları heba ediliyor. Göz göre göre; 10 liralık oyuncu 1 lira gösteriliyor! TFF de 3 maymunu oynuyor. İtalya Futbol Federasyonu Juventus'a 10 puan silme cezası keserken, UEFA Barcelona'nın usülsüzlük iddialarının üzerine giderken biz de tam tersi gizli kapaklı işlerin üstü örtülüyor. Ama eminim ki; UEFA da kulüplerimizin yapılanlarını bir bir not ediyordur. Sonra kimse ağlamasın! Kulüplerimizin çoğu zor durumda ve birçok kulübün gelirlerinde temlik var. 3 büyükler geçen yıl 3 milyar TL zarar etmiş. Tablo böyleyken; Suudi Arabistan'dan sonra en fazla transfer ülkemizde yapılmış. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de olduğu gibi ekonomik sıkıntı baş gösterirken bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum.