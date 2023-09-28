Ne oldu böyle!

Geçtiğimiz gün maçın hakemi açıklandığında, "Eyvah!" demiştim. Haklı da çıktım. Ümit Öztürk Beşiktaş'ın bal gibi iki penaltısını yedi. Ama bu yenilgiyi hakemin kötü yönetimine bağlamayız. Beşiktaş'ın tel tel döküldüğü 10 eksikli Adana Demirspor karşısında aldığı bu ağır mağlubiyetin mantıklı bir açıklaması olamaz! Dünkü maçta; koca Beşiktaş takımında Salih Uçan haricinde ayakta durabilen oyuncu yoktu. Beşiktaşlıların umut bağladığı; Ghezzal, Cenk, Rosier, Masuaku berbat ötesiydiler! Dünya yıldızı olarak alınan Chemberlain'in hali neydi öyle! Yenilginin en önemli nedeni Beşiktaş savunmasının içler acısı durumuydu. Adana Demirsporlu stoper Gravillon, Aboubakar'a nefes bile aldırmazken Necip'li Colley'li Beşiktaş savunması ev sahibinin forvetlerinden basit çalımlar yedi, antrenmandaymış gibi rakibe rahat şut imkanı verdiler. Adana Demirspor'un golleri savunmanın bu vurdum duymazlığından geldi. Daha önce de yazdım Omar Colley; ağır, pozisyon alamayan tam bir saatli bomba! Forma giymeye devam ederse vay Beşiktaş'ın haline!

Trabzonspor, Club Brugge ve Adana Demirspor maçlarındaki Beşiktaş'ı bir daha izlemek istemiyoruz. Vefakar Beşiktaş taraftarı böylesine kötü oynayan bir takımı hak etmiyor. İnanın bu yazı.yı kaleme alırken; Beşiktaş'ın dünkü halini anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Bakalım; nasıl tedbirler alınacak; merakla bekleyeceğim. Dün Adana Demirspor dün hak etti ve kazandı. Sevgili dostum Başkan Murat Sancak'ı tebrik ederim. Milyon eurolarla oyuncu transferleri yapan Trabzonspor, dün sahada harikalar yaratan Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan'ı nasıl kaptırmış; insan hayret ediyor. Dünkü maçta sakatlanarak oyunu terk eden Mert ve Belhanda'ya da acil şifalar dilerim.