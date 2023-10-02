İlaç gibi 3 puan

Beşiktaş sezon başından olduğu gibi ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandı. Belli ki oyuncular hala Brugge ve Adana deplasmanında gösterilen kötü performansın etkisindeydi. Uğurcan'ın ilk 45 dakikanın son dakikasında kendi kalesine attığı gol Siyah-Beyazlı takıma hayat verdi. Şenol Hoca'nın ilk 11'de yer verdiği Bakhtivor Zaynudinov dün takımın kalitesi pas yüzdesini artırırken Konyaspor'u yıpratan isim oldu. BBu performansıyla da ilk 11'in değişilmez ismi olur. Beşiktaş, dün takım olarak disiplinli bir oyun ortaya koyarken ev sahibi ekipte Oğulcan'ın amatörce oyundan atılmasının ardından iyice rahatladı. Siyah-Beyazlı takımın golcüsü Aboubakar da gol için yaratılmış bir oyuncu olduğunu attığı nefis golle gösterdi. Öyle böyle bir gol değil, defalarca izlenecek türden bir gol için teşekkürler Bay Gol!

Dün sahanın yıldızı Valentin Rosier'di. Fransı oyuncu, sağ kanadı süpürürken hem savunmada hem de hücumda müthiş bin enerjiyle oynadı. Altyapıdan yetişen Ersin'in hatasızca maçı tamamlası, son 30 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin de 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oyuna etkisini gururla izledim. Beşiktaş Lugano ve İstanbulspor maçını kazandığı taktirde milli maç arası sonrası oynayacağı Galatasaray maçına moralli girer. Derbide alınacak 3 puan da Kartal'ı zirve yarışına sokar. Konyaspor, son iki sezonki formundan uzak; futbol lügatında; ısırmayan bir takım hüviyetine bürünmüş. Hakem Arda Kardeşler dün yine kötü bir yönetim gösterse de, belki de kariyerinin en iyi maçını yönetti.