Beşiktaş kazanır!

Haftanın en önemli maçı bu hafta Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak. Tabii ki böylesine büyük maçların en güzel yanı; sonuçların önceden kestirilememesi. Ama kağıt üzerinde ev sahibi G.Saray'ın favori olduğu de bir gerçek. Ben bu maçın çok farklı bir derbi olacağını düşünüyorum. Yapılan yorumlarda G.Saray göklere çıkarılırken, Beşiktaş için de olduğundan daha kötü bir tablo çiziliyor. Beşiktaşlı oyuncular; bu dev mücadeleyi patlama maçı olarak görecek. Yeniden alınacak üç puan siyah-beyazlı takımı yeniden zirve yolculuğuna çıkarabilir. Salih ve Bailly'in oynamayacak olması Beşiktaş için dezavantaj ama onların yerine forma giyecek oyuncular da bu maça motive olmuş durumdalar.



GÜÇ VERECEKLER



Eleştiriler çok acımasız ama Beşiktaş kötü bir takım değil. İyi oyunculardan kurulu. Her takımın zaman zaman kötü bir dönemi olabilir. Beşiktaş da son haftalarda istediği sonuçları alamıyor ama bu derbi fırsat maçı olabilir. Burak Yılmaz'ın yardımcılığına getirilen Toni Modric ve Hari Vukas'ın takıma olumlu bir hava getirdi. Modric iyi bir ikinci adam olarak Burak Yılmaz'ı rahatlatacaktır. Vukas da kondisyoner olarak hem takıma büyük güç verecektir.



FORMDA GELİYORLAR



Beşiktaş'ın derbi öncesi milli takımlarda oynayan yıldızları da gösterdikleri performansla dikkat çekti. Cenk Tosun milli takımımızda, Bahtiyar Kazakistan'da, Rashica da Kosova milli forması altında 2'şer golle sahanın yıldızı oldular. Aboubakar da Kamerun'un Tunus'la oynadığı hazırlık maçında harika bir gole imza attı. Ghezzal de eski günlere döneceğinin sinyalini veriyor. Bu maça özel olarak hazırlandığını da biliyorum. Beşiktaş'ın önemli bir artısı da G.Saray stadının atmosferini çok iyi bilen Gedson Fernandes ve Rashica'nın forma giyecek olması. İkisi de eski takımlarına karşı ayrı bir hırsla mücadele edecek. Ben Beşiktaş'ın cumartesi günü derbiden iyi bir sonuçla ayrılacağına inanıyorum. Umarım hakemin konuşulmadığı ve fair-play çerçevesinde güzel bir derbi olur. Savaşsız, çocukların bombalardan ölmediği günler dilerim.