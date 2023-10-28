Beşiktaş nasıl düzlüğe çıkar?

Beşiktaşlılar bugünlerde çok üzülüyorlar. Son alınan Bodo yenilgisi sonrası hepimizin uykuları kaçtı. Ligde ezeli rakipler ardı ardına kazanırken, Ekim ayında Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına havlu atması, Konferans Ligi gibi üst düzey Avrupa takımlarının mücadele etmediği bir kupada 3 maçta alınan bir beraberlik (ki o 1 puan da rastlantıyla) hepimizi kahrediyor. Taraftarların tepkisi, teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararı, kötü gidişin kısa bir özeti aslında... Her kulübün iyi ve kötü günleri vardır. Başarıda sürekliliği sağlamak için yol haritasını doğru çizmeniz gerekiyor. Maalesef Türkiye'de en büyük sorun kulüplerimizin başarıyı planlayamamaları. Taraftarın sezon başındaki endişeleri haklı çıktı. Beşiktaş bu sezon çok transfer yaptı ama Rashica ve en çok tartışılan Chamberlain dışında yeni transferlerden verim alamıyor.

TRANSFER YANLIŞLARI

Geçen sezonun son 23 maçında yenilmeyen bir kadroya 11 transfer yapıldı. Gidenler ile gelenler arasında kulübün kasasından 15 milyon euro'ya yakın bir para çıktı. Geçen sezonki kadroya 4 iyi oyuncu transfer edilseydi, bugün Beşiktaş için çok farklı şeyler konuşurduk. Her şeyi geçtim sadece Saiss takımda tutulsa, Redmond'un bonservisi alınsa hem bu hazin tablo yaşanmazdı, hem de Beşiktaş'ın parası kasasında kalırdı. Bugünlerde Beşiktaş camiası olarak Aralık ayında yapılacak kongreye odaklanmış durumda. Aralık ayının 17'sine kadar bu süreçte umarım daha kötü günler yaşanmaz.

SİZE YAKIŞMIYOR!

Tabii es geçmeyelim; paralarını tıkır tıkır alan oyuncuların mahalle takımı performansını yadırgıyorum. Yönetimin, teknik direktörün çok eleştirildiği yerde Beşiktaşlı futbolcuların bu kadar kötü performans göstermesini anlamakta zorluk çekiyorum. Tabii bu tabloda Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden oyuncuların forma giymemesi büyük rolü var. Beşiktaş tarihindeki altın sayfalarından birinin Metin-Ali- Feyyaz dönemi olduğunu unutmamak gerekir. Kulüpte yaşanan finansal sıkıntı nedeniyle zorunlu bir geçişti öz kaynak düzenine sarılmak. Altyapıda Serpil Hamdi Tüzün önderliğinde Beşiktaş, yetiştirdiği altın gençlerle kupalara ambargo koymuştu.

KIYMETİNİ BİLMEK

Beşiktaş, mücadeleler takımıdır. Bu yüzden de Beşiktaşlı oyuncu, Beşiktaş'ın büyüklüğünü, kıymetini bilecek, o formanın kutsallığını hissetmelidir. Bu yüzden Sinan Vardar olarak yıllardır öz kaynağın kalkındırması gerektiğini belirtiyorum. Maalesef Fulya'da barakalardan kurulu soyunma odası, yarım yamalak suni halı sahalardan öz kaynaktan randıman alamazsınız. Beşiktaş'ın gerçek başarıyı yakalamaması için büyük düşünecek ve bunu uygulayacak cesarete ihtiyacı var.