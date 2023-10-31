OX Büyücüsü

BEŞIKTAŞLI taraftarlar ülkemizin 100. yılını müthiş bir şekilde kutladı. Nice mutlu asırlara Türkiyem. Beşiktaş ilk 20 dakikada baskı kurmak isterken rakibine 2 önemli gol pozisyonunu verdi. Birinde Ersin müthiş çıkardı, diğerinde şans yanındaydı Siyah-Beyazlı takımın... Ghezzal son üç sezondaki gibi geleneği bozmadı ve 20. dakikada sakatlandı.. İşin ilginci Beşiktaş, Ghezzal'in çıkışıyla hızlandı ve Bahtiyar'ın iki sert şutunda da pozisyon buldu. Gedson çok top kaybederken, Salih 63'te attığı sürpiz gol öncesinde hücuma çıkmama için sanki yeminliydi. Doldur-boşaltlı bir anlayışla Cenk'in topla buluşamadığı bir kısır döngüye dönmüştü kü maç büyücü olaya el koydu. İnglitere'de OX Büyücüsü lakaplı Chamberlain enerjisi ve klasını sergiledi. İşin ilginci; transferine en çok karşı çıkılan isimdi. Meğerse tek iyi transfermiş. Kornerinde; Salih Beşiktaş'ı rahatlattı. Salih sözüm sana, bol bol çık hücuma. Cenk Tosun topla buluştuğu anlarda ne kadar tehlikeli olduğu gösterirken, Bahtiyar'ın da zaman zaman ceza sahası dışından vurduğu şutlar Beşiktaş'ın oyununa zevk kattı. Beşiktaş'ın dünkü galibiyeti dün camia için bir teselli oldu. Savunmadya alınan o kadar pahalı transferin yerine keşke Gaziantep FK'nın genç stoperi Arda Kızıldağ transfer edilseymiş. İkinci golde zamanlama hatası yaptı ama Amartey ve Colley'in yaptıklarının yanında devede kulak kalır. Arda Yakup Kılıç, önce sağda, sonra solda oynadı. Sırıtmadığı gibi çalımlarına ve özgüvenine bayıldım. Hadziahmetovic'in atılması Mete Kalkavan'ın saçmalığıydı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncu bu şekilde atılmaz, a-tı-lamaz! Bu yüzdendir Beşiktaşlıların TFF'ye ve hakemlere isyanı!