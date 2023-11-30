Beşiktaşımız özüne dönüyor

Artık son düzlüğe girildi ve seçim haftası geldi. Sayın Hasan Arat yıllardır söylediğim gibi, futbolu yönetmeyi, futbol adamlarına bırakma sistemini şimdiden ortaya koydu. Beşiktaşımızın sembol futbolcuları hem Feyyaz'a hem de Samet'e futbolu teslim edeceğini söyledi. HARİKA! İşte yıllardır Sinan abiniz de bunu söylüyordu. Feyyaz ve Samet çok yakından tanıdığım iki kardeşim. Feyyaz hem Beşiktaş'ta iz bırakan bir futbolcu, hem de kendini bu günler için çok iyi hazırlayan Futbol İhtisas Mezunu, üç lisan bilen bir profesyonel. Samet Hoca da futbolculuğunda Beşiktaş'a büyük katkılar sağlamış, ayrıca antrenörlüğünde de benim birçok şeyi paylaştığım, genç futbolculara önem veren, yetiştirici bir teknik adam. Şimdi de futbol takımlarımızın başında yine birçok başarıya katkı sağlayacağına eminim. Takımımızın başında da Beşiktaşlıların sevgilisi, büyük kaptan Rıza'da olunca, ben Beşiktaşımızın geleceğinin bu üçlü ile çok çok iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Tarihi seçim zamanı... Pazar günü Beşiktaşımızın tarihi bir seçimi olacak. Bir tarafta borcumuzu yedi milyar gibi bir noktaya taşıyan, birbirinin devamı olan, Sayın Onursal Başkanımızdan sonra bir çivi bile çakmadan, bir tesis bile kazandırmadan, sadece tüketen yönetimler. Hatta detaylara girmek istemiyorum, bir dönem beraber olduğum insan olarak çok sevdiğim Sayın Serdal Adalı var. Diğer tarafta da 22 sene evvel, Sayın Onursal Başkanımızın tavsiyesi ile aynı listede olduğum Sayın Hasan Arat var. Sayın Hasan Arat, üst düzeyde vizyonu olan bir kişi olup, olimpiyat komitesinde ve ülkemizi yurt dışında birçok spor birliklerinde temsil eden bir kişi. Lisan bilen uluslararası tecrübesi ve kişisel dostlukları olan birisi. Bizde ailece Sayın Arat'ın yanında olmayı uygun gördük. Bilhassa Onursal Başkanımız döneminde kulübe kazandırılan tesisler için ortaya koyduğu çalışmalar harikaydı. Beşiktaşımız için kongrenin hayırlı olmasını diler, her iki başkan adayının da seviyeli bir şekilde götürdükleri seçim çalışmasını takdir ettiğimi söylemek isterim